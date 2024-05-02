«Коммерсантъ»: флаг РФ станет обязательным для автомобильных номерных знаков
Проект соответствующих изменений, согласно изданию, уже подготовлен полицией. Поправки не будут распространяться на автомобилистов, которые ранее получили номера без триколора.
В настоящее время флаг необязателен. Так, ГИБДД выдает номера с флагом при регистрации авто. Автовладельцы могут получить в полиции сочетание букв и цифр, а саму пластину номерного знака напечатать в «специализированной организации».
Поправка вносится по предложению депутата Госдумы Александра Хинштейна. Так, в апреле он сообщал, что триколор на автомобильных регистрационных номерах вскоре станет обязательным. По словам Хинштейна, данная мера станет частью «патриотического вектора развития страны».