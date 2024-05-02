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«Коммерсантъ»: флаг РФ станет обязательным для автомобильных номерных знаков

Ведомости

Российский флаг станет обязательным для автомобильных номерных знаков, пишет «Коммерсантъ».

Проект соответствующих изменений, согласно изданию, уже подготовлен полицией. Поправки не будут распространяться на автомобилистов, которые ранее получили номера без триколора.

В настоящее время флаг необязателен. Так, ГИБДД выдает номера с флагом при регистрации авто. Автовладельцы могут получить в полиции сочетание букв и цифр, а саму пластину номерного знака напечатать в «специализированной организации».

Поправка вносится по предложению депутата Госдумы Александра Хинштейна. Так, в апреле он сообщал, что триколор на автомобильных регистрационных номерах вскоре станет обязательным. По словам Хинштейна, данная мера станет частью «патриотического вектора развития страны».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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