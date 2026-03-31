Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Stellantis отозвала 80 000 автомобилей в Германии из-за риска возгорания

Ведомости

Нидерландский автоконцерн Stellantis отзывает около 80 000 автомобилей в Германии из-за опасности возгорания. Об этом сообщило издание IT Boltwise со ссылкой на представителя концерна. По его информации, во всем мире может быть отозвано 700 000 авто производителя.

Среди отозванных марок – Peugeot, Citroen, DS Automobiles, Alfa Romeo, Jeep, Fiat и Opel. 

Отзыв затрагивает часть автомобилей 2023-2026 модельных годов. У них может возникнуть проблема с расстоянием между трубкой бензинового сажевого фильтра и стартер-генератором с ременным приводом. В условиях повышенной влажности есть риск перегрева, а в худшем случае – возгорания в моторном отсеке.

В федеральном агентстве автотранспорта Германии заявляли, что с этой проблемой потенциально затронуто около 700 000 автомобилей по всему миру.

24 марта свои машины отозвал немецкий автоконцерн Volkswagen. Отзыв затронул порядка 94 000 электромобилей по всему миру из-за угрозы возгорания. На ремонт отозвали модели ID.3, ID.4, ID.5 и ID.Buzz

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь