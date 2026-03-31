Stellantis отозвала 80 000 автомобилей в Германии из-за риска возгорания
Нидерландский автоконцерн Stellantis отзывает около 80 000 автомобилей в Германии из-за опасности возгорания. Об этом сообщило издание IT Boltwise со ссылкой на представителя концерна. По его информации, во всем мире может быть отозвано 700 000 авто производителя.
Среди отозванных марок – Peugeot, Citroen, DS Automobiles, Alfa Romeo, Jeep, Fiat и Opel.
Отзыв затрагивает часть автомобилей 2023-2026 модельных годов. У них может возникнуть проблема с расстоянием между трубкой бензинового сажевого фильтра и стартер-генератором с ременным приводом. В условиях повышенной влажности есть риск перегрева, а в худшем случае – возгорания в моторном отсеке.
В федеральном агентстве автотранспорта Германии заявляли, что с этой проблемой потенциально затронуто около 700 000 автомобилей по всему миру.
24 марта свои машины отозвал немецкий автоконцерн Volkswagen. Отзыв затронул порядка 94 000 электромобилей по всему миру из-за угрозы возгорания. На ремонт отозвали модели ID.3, ID.4, ID.5 и ID.Buzz