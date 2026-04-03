Ростех опроверг сообщения о планах «Автовоза» отправить производство в простой

Ведомости

Информация в СМИ, что «Автоваз» якобы намерен отправить производство в простой из-за «переполненных складов», не соответствует действительности. Об этом заявил «Ростех».

По данным госкорпорации, с 4 по 13 мая на автозаводе будет проводиться плановая модернизация производства. В эти дни работников, не задействованных в процессах модернизации, отправят в корпоративный отпуск. Им выплатят отпускные. С 9 по 11 мая сотрудники уйдут на общероссийские выходные. С 14 по 15 мая модернизация цехов продолжится, но коллектив выйдет на работу в штатном режиме с полной оплатой.

«Никаких простоев и оплат в «две третьих» не будет», – подчеркнули в госкорпорации.

«Ростех» заявил, что в ближайшее время обратится к правоохранителям с просьбой проверить Mash и другие издания, разместившие у себя дезинформационные сообщения, «на вероятность сознательных деструктивных действий с целью дестабилизации общества».

3 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что «Автоваз» якобы планирует остановить производство на 17 дней. Mash утверждал, что сотрудников отправят в обязательный отпуск в связи с падением спроса и забитыми складами, и что полноценная работа на заводе возобновится к концу мая.

