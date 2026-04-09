Reuters: Tesla разрабатывает бюджетный компактный электрокар
Tesla работает над созданием нового компактного и бюджетного электрического внедорожника. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, речь идет о полностью новой модели, а не о модификации существующих Model 3 или Model Y. Компания уже обсуждает с поставщиками производственные процессы и технические параметры будущего электрокара.
Предполагается, что выпуск модели начнется в Китае, а затем может быть расширен на США и Европу. Длина автомобиля составит около 4,28 м, что заметно меньше, чем у Model Y.
Новый электрокар планируется сделать дешевле базовой версии Model 3, которая сейчас стоит от $34 000 в Китае и около $37 000 в США. Снижение цены предполагается за счет уменьшенной батареи, что приведет к меньшему запасу хода по сравнению с Model Y.
Также компания рассматривает использование одного электродвигателя вместо двух и снижение массы автомобиля до примерно 1,5 т против около двух тонн у Model Y.
22 марта сообщалось, что американский предприниматель Илон Маск объявил о запуске производства собственных чипов для Tesla, SpaceX и xAI. Он пояснял, что решение принято на фоне дефицита полупроводников и роста спроса на решения в области искусственного интеллекта и робототехники.