Продажи немецких машин в России выросли в 2,5 раза в I квартале

3 апреля «Ведомости» со ссылкой на данные «Автостата» писали, что в январе – марте 2026 г. в России было продано 264 909 новых легковых автомобилей, что на 7% больше, чем в предыдущем году. За март в стране реализовали 104 278 новых легковых машин. Это почти на 31% больше в годовом выражении и на 30% – по сравнению с февралем этого года.