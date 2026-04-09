Продажи немецких машин в России выросли в 2,5 раза в I квартале

Продажи новых немецких автомобилей в России по итогам I квартала 2026 г. увеличились в 2,5 раза относительно такого же периода прошлого года и достигли 12 458 единиц. Об этом сообщает «Автостат».

Доля немецких машин на российском рынке выросла увеличилась до 4,7% в январе-марте текущего года с 2% годом ранее.

Самой популярной маркой из Германии стала BMW с продажами 3873 автомобилей. Это на 91% больше, чем в 2025 г. Второе место занимает Volkswagen, чьи продажи возросли в 4,5 раза и составили 3361 единицы. На третьем месте находится Mercedes-Benz с результатом в 2373 машины (+82%). В топ-5 марок также вошли Audi (2339 единицы, рост в 5,5 раза) и Porsche (444, +23%).

В тройку лидеров модельного рейтинга попали кроссоверы BMW X5, Audi Q5 и Volkswagen Tiguan.

3 апреля «Ведомости» со ссылкой на данные «Автостата» писали, что в январе – марте 2026 г. в России было продано 264 909 новых легковых автомобилей, что на 7% больше, чем в предыдущем году. За март в стране реализовали 104 278 новых легковых машин. Это почти на 31% больше в годовом выражении и на 30% – по сравнению с февралем этого года.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте