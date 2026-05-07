В России за I квартал стало на 46 дилерских центров меньше
За январь – март 2026 г. в России стало на 46 дилерских центров меньше. Согласно мониторингу дилерских сетей, в стране насчитывается 2925 автосалонов, они расположены в 2123 локациях. Об этом сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков в Telegram-канале.
По его данным, самое большое число локаций, салонов и контрактов фиксируется в Москве и Московской области. Следом идет Санкт-Петербург. Самым насыщенным дилерами среди регионов является Татарстан.
Целиков уточнил, что в I квартале дилеры заключили 246 новых контрактов, а 166 старых расторгли. В итоге количество контрактов с дистрибуторами за указанный период увеличилось на 80 единиц и достигло 4649. По сравнению с 2022 г. показатель вырос на 47%. По его словам, число контрактов растет из-за смены стратегии китайских компаний на российском рынке.
6 мая «Ведомости» со ссылкой на «Автостат» писали, что продажи новых легковых автомобилей в России в апреле 2026 г. выросли на 15% в годовом выражении и составили 117 541 единицу. Всего за январь – апрель этого года было реализовано 382 450 новых машин, что на 10% больше показателя такого же периода прошлого года.
Продажи новых легковых автомобилей на российском рынке растут третий месяц подряд. В феврале они увеличились на 3% год к году, в марте – на 31%. В январе реализация машин упала на 10%.