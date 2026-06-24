Минтранс проанализирует риски эксплуатации праворульных автомобилей

В сентябре 2025 г. официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что ведомство не поддерживает инициативы по введению ограничений на транспортные средства с правым рулем и не разрабатывает соответствующих нормативных актов. По ее словам, в 2024 г. удельный вес погибших в авариях с участием праворульных автомобилей составил около 12% от общего числа жертв ДТП. Но речь идет не о запретах, а о повышении безопасности. Эти вопросы отражены в проекте новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения, где планируется оценка рисков, связанных с конструктивными особенностями таких авто, а также возможные меры по адаптации инфраструктуры и просвещению водителей.