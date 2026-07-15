Чемезов отметил спрос на машины Lada

По словам Чемезова, модель Iskra находится на восьмой позиции в рейтинге продаж, а в конце 2026 г. может оказаться на шестом месте. Он также напомнил, что «Ростех» представил кроссовер Azimut на ПМЭФе. Чемезов рассказал, что уже «покатался на нем», и назвал модель очень удобной и внешне современной. Глава госкорпорации предположил, что Azimut тоже будет пользоваться спросом и «АвтоВАЗ» сможет выйти на объем до 70 000 таких автомобилей ежегодно.