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Главная / Бизнес /

Чемезов отметил спрос на машины Lada

Ведомости

Автомобили Lada, которые производит «АвтоВА3», пользуются спросом. Об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

АвтоВАЗ» за последние четыре года выпустил три новые модели – Aura, Iskra и Azimut, напомнил глава «Ростеха». «Если сравнить с эпохой, так сказать, Renault, которая у нас продлилась 15 лет, то за эти 15 лет мы совместно с Renault выпустили тоже три модели. Наши модели пользуются спросом», – подчеркнул он.

По словам Чемезова, модель Iskra находится на восьмой позиции в рейтинге продаж, а в конце 2026 г. может оказаться на шестом месте. Он также напомнил, что «Ростех» представил кроссовер Azimut на ПМЭФе. Чемезов рассказал, что уже «покатался на нем», и назвал модель очень удобной и внешне современной. Глава госкорпорации предположил, что Azimut тоже будет пользоваться спросом и «АвтоВАЗ» сможет выйти на объем до 70 000 таких автомобилей ежегодно.

9 июля «АвтоВАЗ» сообщил о завершении первого полугодия 2026 г. с положительным финансовым результатом как по операционной, так и по чистой прибыли. В автоконцерне объяснили такой результат увеличением производства на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выполнением плана продаж, оптимизацией производственных и закупочно-логистических процессов, развитием цифровизации и автоматизации, а также эффективным управлением маркетинговыми расходами.

8 июля компания также подчеркнула, что не планирует повышать цены на автомобили Lada с августа. «Никаких изменений в ценовой политике Lada с 1 августа не произойдет», – заявили представители автоконцерна.

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