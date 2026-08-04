Путин упростил процесс регистрации машин в новых регионах РФ

Водителям для регистрации не потребуются таможенные документы и прохождение процедур оценки соответствия техтребованиям, а также диагностическая карта. Правила распространяются на авто граждан РФ, которые постоянно проживают или проживали в новых регионах на момент их присоединения к России. Также упрощение затрагивает авто местных юрлиц.