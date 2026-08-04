Путин упростил процесс регистрации машин в новых регионах РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий регистрацию автомобилей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Это следует из информации на портале правовых актов.
Закон позволяет правительству устанавливать случаи, когда машины, зарегистрированные в новых регионах или на Украине до 31 декабря 2025 г., можно будет поставить на учет без уплаты таможенных платежей, утилизационного сбора и госпошлины.
Водителям для регистрации не потребуются таможенные документы и прохождение процедур оценки соответствия техтребованиям, а также диагностическая карта. Правила распространяются на авто граждан РФ, которые постоянно проживают или проживали в новых регионах на момент их присоединения к России. Также упрощение затрагивает авто местных юрлиц.
Право будет действовать в 2026-2027 гг.
Путин в июне подписал закон об упрощении участия в СЭЗ в новых регионах. Одно из главных нововведений касается капитального ремонта. Ранее он относился к модернизации и подразумевал улучшение экономических характеристик объектов (рост производительности, появление новых свойств). Теперь капитальный ремонт прямо включен в состав инвестпроекта – доказывать улучшение показателей больше не нужно.