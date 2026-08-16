Первый электромобиль Ferrari продан на аукционе за рекордные $40 млн

Ferrari представила Luce в мае по базовой цене 550 000 евро ($636 000), что вызвало волну критики и привело к падению акций компании. Однако генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья тогда заявил, что модель уже вызывает интерес как у постоянных, так и у новых клиентов, подчеркнув, что Luce «не имеет ничего общего с электромобилями, которые вы видели у других производителей».