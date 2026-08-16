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Первый электромобиль Ferrari продан на аукционе за рекордные $40 млн

В «базовой» комплектации Luce стоит более 500 000 евро
Филипп Иванов

Первый полностью электрический автомобиль Ferrari – модель Luce в особом исполнении – был продан на благотворительном аукционе Sotheby's в рамках Monterey Car Week в Калифорнии за $40 млн. Об этом сообщает Sotheby's.

По данным Bloomberg, это самая высокая цена для нового автомобиля, когда-либо проданного с молотка, что более чем в полтора раза превышает прошлогодний рекорд в $26 млн, установленный кастомизированным Ferrari Daytona SP3.

Проданный экземпляр, получивший обозначение Chassis 0, является первым произведенным шасси программы Ferrari Luce. Автомобиль создан в единственном экземпляре по программе индивидуальных заказов Ferrari Tailor Made при участии студии LoveFrom, основанной бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом. Luce имеет более 1000 л. с. и оснащена четырьмя дверями. Автомобиль знаменует отход Ferrari от традиционных моделей с двигателями внутреннего сгорания.

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Экстерьер автомобиля выполнен в эксклюзивном полуматовом оттенке Madreperla, разработанном специально для этой модели. В состав краски входит уникальный пигмент, создающий перламутровые переливы от зеленого до фиолетового в зависимости от угла и интенсивности освещения. Салон отделан металлизированной кожей Le Mans в оттенке Perla из швейцарской кожи, а вторичные элементы интерьера впервые выполнены в цвете Grigio Corvara вместо традиционного черного.

На автомобиле установлены уникальные колесные диски, специальные тормозные суппорты и логотип Ferrari на оптически белом фоне – эксклюзивное решение, созданное для этого конкретного автомобиля.

Все средства от продажи направлены в благотворительный фонд The Ferrari Foundation для поддержки образовательных инициатив. Покупательский сбор (Buyer's Premium) на этот лот был отменен. Автомобиль после аукциона будет возвращен в Маранелло (Италия), а передача покупателю запланирована на I квартал 2027 г.

Ferrari представила Luce в мае по базовой цене 550 000 евро ($636 000), что вызвало волну критики и привело к падению акций компании. Однако генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья тогда заявил, что модель уже вызывает интерес как у постоянных, так и у новых клиентов, подчеркнув, что Luce «не имеет ничего общего с электромобилями, которые вы видели у других производителей».

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