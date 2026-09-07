Продажи новых автобусов в России снизились в августе на 23,4%
Продажи новых автобусов в России в августе составили 715 единиц, сократившись на 23,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. При этом относительно июля текущего года реализация выросла на 5,6%, сообщили в агентстве «Автостат» на основе на данных АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг»), совместного предприятия АО «Электронный паспорт» и ООО «Автостат».
Лидером по объему продаж стала отечественная марка PAZ. На нее пришлось 43% реализованных в августе новых автобусов – 305 машин. Второе место в марочном рейтинге занял «Камаз" с результатом 84 автобуса. Следом расположились Yutong и Liaz, продажи которых составили 71 и 70 единиц соответственно.
Замкнул пятерку лидеров Nefaz с показателем 66 проданных автобусов. В целом в августе российские покупатели приобрели 715 новых автобусов, что на 5,6% больше июльского результата, но на 23,4% меньше показателя августа 2025 г.
7 сентября директор «Автостата» Сергей Целиков заявил, что продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 6,1% за 36-ю неделю года – с 31 августа по 6 сентября. На учет поставили чуть более 30 000 машин, что также почти на 4% больше результата аналогичного периода 2025 г. Продажи новых легковых автомобилей на 36-й неделе достигли более 30 000 единиц против 28 300 неделей ранее. Продажи легких коммерческих автомобилей составили 1486 машин – на 14% больше, чем неделей ранее, но на 16,2% ниже показателя годичной давности. Реализация грузовых автомобилей достигла 970 единиц, увеличившись за неделю на 9,2% и снизившись всего на 0,7% год к году.
В конце августа первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что уровень технической независимости по легковым автомобилям в целевом сценарии необходимо довести до 80% к 2030 г. По легким коммерческим машинам, грузовикам и автобусам показатель должен составить 90%. По его словам, стратегия в технологическом облике будущего автопрома сохраняет прагматичный баланс. До 2035 г. фундамент продолжат составлять автомобили с двигателем внутреннего сгорания, в том числе газомоторные решения. Поэтапно будет увеличиваться доля альтернативных силовых установок.