Продажи новых автобусов в России снизились в августе на 23,4%

7 сентября директор «Автостата» Сергей Целиков заявил, что продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 6,1% за 36-ю неделю года – с 31 августа по 6 сентября. На учет поставили чуть более 30 000 машин, что также почти на 4% больше результата аналогичного периода 2025 г. Продажи новых легковых автомобилей на 36-й неделе достигли более 30 000 единиц против 28 300 неделей ранее. Продажи легких коммерческих автомобилей составили 1486 машин – на 14% больше, чем неделей ранее, но на 16,2% ниже показателя годичной давности. Реализация грузовых автомобилей достигла 970 единиц, увеличившись за неделю на 9,2% и снизившись всего на 0,7% год к году.