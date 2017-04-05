Владелец винодельни «Лефкадия» построит на Рублевке гольф-клуб

Владелец семейного предприятия «Николаев и сыновья» и винодельческого хозяйства «Лефкадия» Михаил Николаев (см. врез) инвестировал в строительство гольф-клуба на Рублевском шоссе. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель бизнесмена. Поле для гольфа, по его словам, расположено на территории поселка «Горки-10». С 2010 г. Николаев приобретал здесь земельные участки у частных владельцев, всего 27 га, позже он объединил наделы. Земля обошлась Николаеву в $9 млн, отметил представитель «Лефкадии», еще $2,3 млн потребовалось на проектирование и строительство поля на 9 лунок.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров