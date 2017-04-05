Агропром
Статья опубликована в № 4295 от 05.04.2017 под заголовком: Гольф-клуб от винодела

Владелец винодельни «Лефкадия» построит на Рублевке гольф-клуб

Для завершения проекта он ищет соинвестора
Согласно проекту «поле для игры недлинное, но сложное, с множеством препятствий и уровней игры»
Согласно проекту «поле для игры недлинное, но сложное, с множеством препятствий и уровней игры»
Евгений Егоров / Ведомости

Владелец семейного предприятия «Николаев и сыновья» и винодельческого хозяйства «Лефкадия» Михаил Николаев (см. врез) инвестировал в строительство гольф-клуба на Рублевском шоссе. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель бизнесмена. Поле для гольфа, по его словам, расположено на территории поселка «Горки-10». С 2010 г. Николаев приобретал здесь земельные участки у частных владельцев, всего 27 га, позже он объединил наделы. Земля обошлась Николаеву в $9 млн, отметил представитель «Лефкадии», еще $2,3 млн потребовалось на проектирование и строительство поля на 9 лунок.

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