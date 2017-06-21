Алекперов обещал защищать интересы акционеров Е. Разумный / Ведомости

В 11.00 в московском офисе «Лукойла» проходит годовое общее собрание акционеров. На собрании зарегистрированы 1334 акционера, владеющие в совокупности 74% от общего количества акций. Председатель собрания - первый исполнительный вице- президент «Лукойла» Равиль Маганов. В зале нет председателя совета директоров Валерия Грайфера.

С первым докладом выступил президент и основной акционер компании Вагит Алекперов.

Чистая прибыль компании в 2016 г. составила 207 млрд руб., свободный денежный поток достиг $4 млрд. У «Лукойла» «рекордно низкий уровень долга»: чистый долг / EBITDA - 0,6, сообщил президент компании.

«Лукойл» - лидер по дивидендной доходности, сообщил Алекперов. Акционерам предложено утвердить дивиденды в размере 195 руб. на акцию, что на 10% больше уровня 2015 г. Дивидендные выплаты полностью обеспечены денежным потоком компании, отметил он.

В прошлом году капитализация «Лукойла» достигла исторического максимума в 2,5 трлн руб. По словам Алекперова, акции компании существенно недооценены, что связано с сохранением внешних негативных факторов, которые не зависят от деятельности компании. Среди прочих факторов, влияющих на стоимость акций, - опасения инвесторов в связи с увеличением доли государственных компаний в нефтяной отрасли после продажи «Башнефти», отметил Алекперов.

«Я бы хотел уверить вас, что сегодня "Лукойл" способен защитить интересы своих акционеров и продолжить устойчивое развитие в нынешней структуре российского рынка», - сказал он.

Алекперов также подчеркнул, что компания успешно разрабатывает месторождения им. Требса и Титова вместе с новым акционером совместного предприятия - компанией «Роснефть», а также другие общие проекты.

В ходе собрания Маганов сообщил, что в 2017 г. компания планирует добыть 120 млн т условного топлива углеводородов с учетом сделки ОПЕК по снижению добычи до марта 2018 г. В 2016 г. компания добыла 92 млн т нефти. В беседе с журналистами Алекперов высказал мнение, что текущее снижение цен на нефть связано с действиями спекулянтов.

По данным на 31 декабря 2016 г., акционерами компании являются ее менеджмент (34,5%, в том числе Вагит Алекперов – 22,98%, Леонид Федун – 9,88%), дочерняя структура компании - Lukoil Investments Cyprus Ltd. (16,2%), остальные акции - в свободном обращении.

Основные акционеры, по словам Алекперова, не планируют снижать свои доли. «Сегодня бумаги "Лукойла" наиболее ликвидный инструмент, который пользуется спросом и брокерских контор, и просто клиентов. Мы сегодня пакет акций, которым владеют стратегические инвесторы - акционеры, не снижаем, он стабильный», - сказал он.