«Лукойл» вложит $4,5 млрд в добычу нефти на Балтике

Компания ищет новые проекты в России даже не в самых перспективных регионах

Во вторник, 16 мая, президент «Лукойла» Вагит Алекперов подписал с врио губернатора Калининградской области Антоном Алихановым соглашение о сотрудничестве, говорится на сайте нефтяной компании и правительства области. ТАСС передает, что «Лукойл» намерен инвестировать около $4,5 млрд «в обустройство месторождений нефти на шельфе Балтики и в прибрежных районах Калининградской области». Представитель губернатора региона это подтвердила. Соглашение рассчитано на 2017–2022 гг.