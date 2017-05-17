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Статья опубликована в № 4322 от 17.05.2017 под заголовком: Балтийская мечта «Лукойла»

«Лукойл» вложит $4,5 млрд в добычу нефти на Балтике

Компания ищет новые проекты в России даже не в самых перспективных регионах
  • Виталий Петлевой,
  • Александр Воробьев
  • / Ведомости

Во вторник, 16 мая, президент «Лукойла» Вагит Алекперов подписал с врио губернатора Калининградской области Антоном Алихановым соглашение о сотрудничестве, говорится на сайте нефтяной компании и правительства области. ТАСС передает, что «Лукойл» намерен инвестировать около $4,5 млрд «в обустройство месторождений нефти на шельфе Балтики и в прибрежных районах Калининградской области». Представитель губернатора региона это подтвердила. Соглашение рассчитано на 2017–2022 гг.

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