ГК «Р-фарм» продала молекулу американской Aspyrian Therapeutics Inc.

Статья опубликована в № 4347 от 22.06.2017 под заголовком: Российские антитела проданы в США

Продажа молекулы позволит компании «Р-фарм» заработать на биоаналоге и участвовать в мировых исследованиях жизненно важных лекарств «Р-фарм»

Американское подразделение группы компаний «Р-фарм» Алексея Репика – R-Pharm Overseas Inc. – подписало соглашение о передаче американской Aspyrian Therapeutics Inc. права на использование молекулы производства «Р-фарма», сообщили обе компании. Aspyrian разрабатывает таргетные противоопухолевые препараты.

Во что обошлась американской компании покупка молекулы, стороны сделки не сообщают. Aspyrian будет платить «Р-фарму» роялти за использование молекулы, объяснил «Ведомостям» гендиректор «Р-фарма» Василий Игнатьев, но каков будет размер платежа, не сообщил.

Скорее всего, это отложенный заработок, рассуждает заместитель гендиректора Stada CIS Иван Глушков: когда препарат выйдет на рынок, американская компания начнет платить роялти с продаж, которое может достичь нескольких десятков миллионов долларов в год. Вряд ли «Р-фарм» получил разовую существенную выплату за это соглашение, предполагает Глушков.

По словам Игнатьева, в России права на инновационную молекулу по-прежнему останутся у «Р-фарма», а в США, подтверждает он, перейдут Aspyrian.

Сейчас молекула находится на второй фазе клинических испытаний, рассказывает Игнатьев, это антитело-биоаналог цетуксимаба, основное ее назначение – плоскоклеточный рак головы и шеи, но препарат на ее основе, возможно, будет применяться и для других локализаций рака.

По сообщению «Р-фарма», инновационная молекула относится к категории моноклональных антител. Это белковые соединения, происходящие от одной иммунной клетки; как и всякое антитело, они нацелены ровно на одну мишень – белок (или полисахарид), с которым способны связываться.

На второй фазе клинических испытаний обычно подбираются дозировка препарата и режим лечения для уже заболевших людей, объясняет исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова. Но онкологические препараты могут проходить клинические испытания даже пять лет или продолжаться до конца жизни больного, участвующего в этом испытании, продолжает Завидова. А для биоаналогов, к каким относится и моноклональная разработка «Р-фарма», необходимы самостоятельные исследования: подтвердить клинические испытания результатами оригинальных препаратов (в данном случае цетуксимаба), как это возможно с дженериками, нельзя.

Aspyrian надеется получить синергетический эффект от использования разработки «Р-фарма», приводят компании в совместном сообщении слова президента Aspyrian Мигеля Гарсиа-Гусмана. Aspyrian разработает химический конъюгат красителя IR700 и антитела цетуксимаб RM1929, объяснил Игнатьев.

Согласно американскому реестру лекарств, проходящих клинические исследования, RM1929 находится на первой фазе, ее завершение планируется в июне 2017 г. У «Р-фарма» есть препарат RPH-002 для лечения аналогичных заболеваний, говорится на сайте компании.

Продажа молекулы позволит компании «Р-фарм» заработать на биоаналоге и участвовать в мировых исследованиях жизненно важных лекарств, отметил Игнатьев.

Возможно, это первый в истории случай, когда российская компания продает собственную молекулу иностранной компании, радуется Глушков.

А по словам Завидовой, некоторые российские компании лицензировали права на доработку и коммерциализацию препаратов у зарубежных фармацевтических компаний. Например, в 2012 г. «Р-фарм», как сказано на его сайте, получил лицензию на молекулу для лечения алкогольной зависимости от Eli Lilly Japan K. K., а в 2013 г. – лицензию на препарат олокизумаб (это тоже моноклональное антитело) – для лечения ревматоидного артрита разработки бельгийской компании UCB.

Также в 2012 г. американская компания Pfizer продала «Сатерексу» («дочке» Центра высоких технологий «Химрар») лицензию на молекулу DPP-IVi для лечения сахарного диабета.