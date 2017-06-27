Bulgaria Air заменит «ВИМ-авиа» на рейсах из Москвы в Бургас

За неделю это вторая иностранная компания, получившая допуск от Росавиации

Bulgaria Air, подала заявку 16 июня, чтобы получить доступ к маршруту в замен аннулированных до конца летнего сезона рейсов авиакомпания «ВИМ-авиа» Bulgaria Air

Болгарская авиакомпания Bulgaria Air получила допуск Росавиации на регулярные полеты из Москвы в Бургас. Об этом «Ведомостям» рассказал федеральный чиновник и подтвердил Димитър Цонев, гендиректор туроператора «Солвекс», выступающего единственным консолидатором рейсов на этом направлении. Представитель Bulgaria Air не ответил на запрос «Ведомостей».

Bulgaria Air, по словам Цонева, подала заявку еще 16 июня, чтобы получить доступ к маршруту взамен аннулированных до конца летнего сезона рейсов авиакомпания «ВИМ-авиа». Представительница последней подтвердила: «Вим-авиа» отменила рейсы в Бургас еще в мае.

Российские перевозчики отказались исполнять рейсы для «Солвекса», продолжает Цонев, поэтому туроператору пришлось обратиться к Bulgaria Air. Компании экстренно подписали договор для исполнения полетов с 27 июня по 12 сентября, рассказал собеседник «Ведомостей». Первый рейс должен пройти уже сегодня – 27 июня, для этого все готово, добавил он.

При этом «Вим-авиа» продолжает перевозить по 100 туристов «Солвекса» два раза в неделю, отмечает Цонев. Правда, по его словам, авиаперевозчик продолжает задерживать рейсы: так, 26 июня «ВИМ-авиа» отложила вылет из Москвы примерно на 12 часов, соответственно, задержался и обратный вылет россиян из Бургаса в Москву.

Ранее замминистра транспорта России Валерий Окулов рассказывал, что решение о допуске иностранных перевозчиков к выполнению на регулярных рейсах чартерной программы «ВИМ-авиа» принято. Например, турецкая авиакомпания Atlasglobal уже летает из аэропорта Екатеринбурга «Кольцово» в Анталью. Заказчик рейсов – национальная туристическая компания «Интурист», полеты выполняются 4 раза в неделю, сообщал ранее аэропорт «Кольцово».