McDonald’s запустил сервис доставки еды в России С. Портер / Ведомости

Вслед за KFC крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s запустила сервис доставки еды в Москве. Это следует из буклета компании, который обнаружили «Ведомости» в одном из заведений сети. Проект запущен в среду, 28 июня, уточнил менеджер McDonald’s на проспекте Мира, в нем участвуют пока шесть ресторанов, но постепенно зону покрытия будут расширять. Заказ можно оформить только через мобильное приложение UberEats.

Представитель McDonald’s в России подтвердила информацию о запуске сервиса. Проект работает в тестовом режиме, отметила директор по коммуникациям Uber в России и СНГ Ирина Гущина.

Доставка стоит 99 руб., минимальной суммы заказа нет, сообщила представитель McDonald’s. По ее словам, сеть намерена расширяться вместе с UberEats: «Если они [UberEats] выйдут в другие регионы, то и мы будем тестировать доставку там», – пояснила она. Других партнеров McDonald’s пока не рассматривает, добавила представитель компании.

На прошлой неделе McDonald’s подал в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков McDelivery и «МакДоставка», а также логотипа для сервиса доставки, сообщало агентство «Москва».

Ранее тестовую доставку в Москве и регионах запустил один из конкурентов McDonald’s — KFC. В тестовом проекте участвуют 27 ресторанов в Москве и Московской области, а также в 10 городах на Урале, рассказывал в мае «Ведомостям» Илья Политковский, директор по внешним коммуникациям YUM! Brands Russia (кроме KFC развивает пиццерии Pizza Hut). Минимальная сумма заказа отсутствует, а стоимость доставки варьируется в зависимости от адреса.

Другая крупная сеть фаст-фуда Burger King также интересуется доставкой. «Мы скоро объявим о сделке», - заявил «Ведомостям» ее представитель Иван Шестов.