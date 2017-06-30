Статья опубликована в № 4353 от 30.06.2017 под заголовком: Sukhoi SuperJet 100 с возвратом
Самолет SSJ100 можно будет вернуть за 40% от цены
Наконец запущен механизм гарантии остаточной стоимости
- Александр Воробьев
- / Ведомости
Sukhoi SuperJet 100 с возвратом
Объединенная авиастроительная корпорация
Государство внесло в уставный капитал Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) 1,05 млрд руб. для последующего взноса в уставный капитал «ОАК-капитала», который использует их для формирования резерва по гарантии остаточной стоимости пяти самолетов SSJ100 с поставкой в 2017 г., говорится в отчете ОАК за 2016 г. (подготовлен для годового собрания акционеров, которое прошло 29 июня).
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}