Транспорт
Статья опубликована в № 4353 от 30.06.2017 под заголовком: Sukhoi SuperJet 100 с возвратом

Самолет SSJ100 можно будет вернуть за 40% от цены

Наконец запущен механизм гарантии остаточной стоимости

Государство внесло в уставный капитал Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) 1,05 млрд руб. для последующего взноса в уставный капитал «ОАК-капитала», который использует их для формирования резерва по гарантии остаточной стоимости пяти самолетов SSJ100 с поставкой в 2017 г., говорится в отчете ОАК за 2016 г. (подготовлен для годового собрания акционеров, которое прошло 29 июня).

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