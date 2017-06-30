Самолет SSJ100 можно будет вернуть за 40% от цены

Sukhoi SuperJet 100 с возвратом Объединенная авиастроительная корпорация

Государство внесло в уставный капитал Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) 1,05 млрд руб. для последующего взноса в уставный капитал «ОАК-капитала», который использует их для формирования резерва по гарантии остаточной стоимости пяти самолетов SSJ100 с поставкой в 2017 г., говорится в отчете ОАК за 2016 г. (подготовлен для годового собрания акционеров, которое прошло 29 июня).