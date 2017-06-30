Британские инвесторы купили акции «Полюса» примерно на $400 млн (на фото: гендиректор «Полюса» Павел Грачев) Е. Разумный / Ведомости

Инвесторы из Великобритании купили примерно половину акций «Полюса» на SPO. Это сообщил представитель одного из организаторов размещения - «ВТБ капитала» - со ссылкой на Бориса Квасова, директора управления акционерного капитала. 29 июня закрылась книга заявок на акции «Полюса». Компания продала 9% акций увеличенного капитала за почти $800 млн.

«Российские инвесторы приобрели чуть более 10%, примерно столько же пришлось на инвесторов из континентальной Европы», - рассказал Квасов. Почти 20% акций выкупили инвесторы из Северной Америки, в том числе из Канады, которые не так часто смотрят на российские сделки на акционерных рынках. Инвесторы с Ближнего Востока приобрели менее 10% акций.

Большую часть спроса на бумаги «Полюса» составили долгосрочные инвесторы - на их долю пришлось почти 80% всех аллокаций, включая суверенные фонды, на которые пришлось чуть менее 10%, рассказал Квасов. Российские пенсионные фонды также приняли участие в сделке, их доля составила менее 1%. Был спрос и со стороны физических лиц, они приняли участие в биржевом транше, но их доля в общем объеме спроса незначительна.

По результатам предложения более 80 институциональных инвесторов приобрели акции.

Размещение «Полюса» стало самым крупным размещением с международным маркетингом с 2014 г., когда проходило IPO «Алросы», заявил на открытии торгов председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев.

Для «Полюса» это возобновление публичной истории компании, сказал гендиректор «Полюса» Павел Грачев. «Меньше чем через два года после перевода головного офиса в Москву мы вернулись на биржу», - напомнил он.

Полученные средства компания использует для погашения долгов, на операционную деятельность, развитие новых проектов и капзатраты. Это, по мнению сотрудника инвестбанка, положительно повлияет на оценку компании для сделки, так как снизит долговые риски. На 31 марта долговая нагрузка «Полюса» составляла 2 EBITDA (чистый долг – $3,1 млрд). Эксперт уверен в росте капитализации компании – в 2019 г. «Полюс» собирается произвести на 44,5% больше золота, чем в 2016 г., – 2,8 млн унций (оценка Газпромбанка, одного из организаторов размещения). Если цена золота не будет слишком сильно падать, а курс рубля – чересчур укрепляться, то к 2020 г. при такой добыче EBITDA компании увеличится пропорционально, говорил собеседник «Ведомостей». Уже два года подряд «Полюс» – мировой лидер по эффективности среди золотодобывающих компаний, в 2016 г. рентабельность компании по EBITDA была 62% (у ближайшего преследователя – Gold Fields – 50%). Еще компания обещает в 2017–2021 гг. выплатить минимум $2,95 млрд дивидендов – это одно из условий акционерного соглашения с консорциумом.