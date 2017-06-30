Аэропорты Москвы задержали 184 рейса и отменили семь из-за непогоды

Вечером в пятницу стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» из-за непогоды в аэропорту «Шереметьево» направила на запасные аэропорты 17 рейсов. Об этом писал «Интерфакс» со ссылкой на сообщение авиаперевозчика.
Неблагоприятные природные условия, в частности ливень и шквалистый ветер, которые обрушились на Москву в пятницу, привели к гибели одного человека, еще девять получили травмы различной степени тяжести. Порывы ветра в столице достигали 22 м/с, было повалено более 100 деревьев.
Фотограф «Ведомостей», который находится в аэропорту Нижнекамска, рассказал, что его самолет должен был вылететь в Москву в 17.40 по мск. Однако вылет задерживается уже несколько часов, и когда именно будет посадка на рейс, неизвестно. Сам борт еще находится в Москве, и его вылет в Нижнекамск отложен до 22.30 мск. По его словам, ожидающих в аэропорту Нижнекамска не много.
«Тропический» ливень в Москве
Максим Стулов / Ведомости
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Максим Стулов / Ведомости
Экстренное предупреждение о шквалистом ветре выпустило ГУ МЧС России по Москве
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Максим Стулов / Ведомости
Спасатели рекомендавли по возможности не выходить на улицу, не укрываться под деревьями, обходить рекламные щиты, оставлять автомобили в гаражах или вдали от шатких конструкций
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Евгений Разумный / Ведомости
Красная площадь
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Злата Милявская / Ведомости
Медведково
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Евгений Разумный / Ведомости
Гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков спешит на собрание акционеров «Газпрома»
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Евгений Разумный / Ведомости
Собрание акционеров «Газпрома», Новые Черемушки
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Евгений Разумный / Ведомости
Собрание акционеров «Газпрома», Новые Черемушки
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Максим Стулов / Ведомости
Марьина Роща
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Евгений Разумный / Ведомости
Красная площадь
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Максим Стулов / Ведомости
Марьина Роща
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Максим Стулов / Ведомости
Марьина Роща
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Анна Айбашева для Ведомостей
Краснопролетарская улица
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Злата Милявская / Ведомости
Медведково
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Евгений Разумный / Ведомости
Красная площадь
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Максим Стулов / Ведомости
Марьина Роща
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Наталья Шарапова / Ведомости
Чертаново
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Евгений Разумный / Ведомости
В центре Москвы
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Денис Борушевский / для Ведомостей
Град в подмосковном Пушкино
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Максим Стулов / Ведомости
Марьина Роща
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Дмитрий Новожилов / Ведомости
Марьина Роща
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Максим Стулов / Ведомости
Марьина Роща
22/34
Максим Стулов / Ведомости
Марьина Роща
23/34
Максим Стулов / Ведомости
Марьина Роща
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Дмитрий Новожилов / Ведомости
Марьина Роща
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Дарья Тихончук / Ведомости
Град в Бутырском районе
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Андрей Сидоров для Ведомостей
Сити
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Ирина Чевтаева / Ведомости
Марьина Роща
28/34
Дарья Тихончук / Ведомости
Бутырский район
29/34
Дмитрий Новожилов / Ведомости
Марьина Роща
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Александра Попова / Ведомости
Белорусский вокзал
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Злата Милявская / Ведомости
Медведково
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Дарья Тихончук / Ведомости
Бутырский район
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Елизавета Серьгина / Ведомости
Водный стадион, Флотская улица
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Во время ливня было зафиксировано рекордное число осадков, на главной метеостанции Москвы на ВДНХ их выпало 53 мм. Вместе с тем, согласно многолетним метеонаблюдениям, месячной нормой для июня считается 75 мм осадков. Таким образом, примерно за шесть часов в Москве выпало более 70% месячной нормы.
Из-за непогоды более 20 000 человек остаются без электроэнергии в Калужской и Тульской областях. Энергетики из еще одного региона Центрального федерального округа - Владимирской области - точное количество оставшихся без света людей не называют, однако, по их данным, в зону отключения попали 37 населенных пунктов региона, передает ТАСС.
В связи с неблагоприятными погодными условиями в российской столице создан оперативный межведомственный штаб во главе с заместителем мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петром Бирюковым. В распоряжении штаба находится более 5000 единиц техники, в том числе водооткачивающие машины. При необходимости штаб примет оперативные решения по устранению всех нештатных ситуаций, отмечает «РИА Новости».