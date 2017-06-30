Аэропорты Москвы задержали 184 рейса и отменили семь из-за непогоды

Ожидающие вылета в Москву в аэропорту Нижнекамска Андрей Гордеев / Ведомости

В московских аэропортах из-за плохих погодных условий задержано в пятницу уже 184 рейса и как минимум семь отменено. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

По информации на 21.13 мск, в аэропорту «Домодедово» было задержано 99 рейсов и один отменен.

В «Шереметьево» задержаны 83 рейса, шесть отменено.

Во «Внуково» были задержаны два рейса.

Вечером в пятницу стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» из-за непогоды в аэропорту «Шереметьево» направила на запасные аэропорты 17 рейсов. Об этом писал «Интерфакс» со ссылкой на сообщение авиаперевозчика.

Неблагоприятные природные условия, в частности ливень и шквалистый ветер, которые обрушились на Москву в пятницу, привели к гибели одного человека, еще девять получили травмы различной степени тяжести. Порывы ветра в столице достигали 22 м/с, было повалено более 100 деревьев.

Фотограф «Ведомостей», который находится в аэропорту Нижнекамска, рассказал, что его самолет должен был вылететь в Москву в 17.40 по мск. Однако вылет задерживается уже несколько часов, и когда именно будет посадка на рейс, неизвестно. Сам борт еще находится в Москве, и его вылет в Нижнекамск отложен до 22.30 мск. По его словам, ожидающих в аэропорту Нижнекамска не много.

«Тропический» ливень в Москве

Максим Стулов / Ведомости Сильная гроза пришла в Московский регион с запада, ожидается шквал до 24 м/с и местами град, предупреждает Гидрометцентр 1/34 Максим Стулов / Ведомости Экстренное предупреждение о шквалистом ветре выпустило ГУ МЧС России по Москве 2/34 Максим Стулов / Ведомости Спасатели рекомендавли по возможности не выходить на улицу, не укрываться под деревьями, обходить рекламные щиты, оставлять автомобили в гаражах или вдали от шатких конструкций 3/34 Евгений Разумный / Ведомости Красная площадь 4/34 Злата Милявская / Ведомости Медведково 5/34 Евгений Разумный / Ведомости Гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков спешит на собрание акционеров «Газпрома» 6/34 Евгений Разумный / Ведомости Собрание акционеров «Газпрома», Новые Черемушки 7/34 Евгений Разумный / Ведомости Собрание акционеров «Газпрома», Новые Черемушки 8/34 Максим Стулов / Ведомости Марьина Роща 9/34 Евгений Разумный / Ведомости Красная площадь 10/34 Максим Стулов / Ведомости Марьина Роща 11/34 Максим Стулов / Ведомости Марьина Роща 12/34 Анна Айбашева для Ведомостей Краснопролетарская улица 13/34 Злата Милявская / Ведомости Медведково 14/34 Евгений Разумный / Ведомости Красная площадь 15/34 Максим Стулов / Ведомости Марьина Роща 16/34 Наталья Шарапова / Ведомости Чертаново 17/34 Евгений Разумный / Ведомости В центре Москвы 18/34 Денис Борушевский / для Ведомостей Град в подмосковном Пушкино 19/34 Максим Стулов / Ведомости Марьина Роща 20/34 Дмитрий Новожилов / Ведомости Марьина Роща 21/34 Максим Стулов / Ведомости Марьина Роща 22/34 Максим Стулов / Ведомости Марьина Роща 23/34 Максим Стулов / Ведомости Марьина Роща 24/34 Дмитрий Новожилов / Ведомости Марьина Роща 25/34 Дарья Тихончук / Ведомости Град в Бутырском районе 26/34 Андрей Сидоров для Ведомостей Сити 27/34 Ирина Чевтаева / Ведомости Марьина Роща 28/34 Дарья Тихончук / Ведомости Бутырский район 29/34 Дмитрий Новожилов / Ведомости Марьина Роща 30/34 Александра Попова / Ведомости Белорусский вокзал 31/34 Злата Милявская / Ведомости Медведково 32/34 Дарья Тихончук / Ведомости Бутырский район 33/34 Елизавета Серьгина / Ведомости Водный стадион, Флотская улица 34/34

Во время ливня было зафиксировано рекордное число осадков, на главной метеостанции Москвы на ВДНХ их выпало 53 мм. Вместе с тем, согласно многолетним метеонаблюдениям, месячной нормой для июня считается 75 мм осадков. Таким образом, примерно за шесть часов в Москве выпало более 70% месячной нормы.

Из-за непогоды более 20 000 человек остаются без электроэнергии в Калужской и Тульской областях. Энергетики из еще одного региона Центрального федерального округа - Владимирской области - точное количество оставшихся без света людей не называют, однако, по их данным, в зону отключения попали 37 населенных пунктов региона, передает ТАСС.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в российской столице создан оперативный межведомственный штаб во главе с заместителем мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петром Бирюковым. В распоряжении штаба находится более 5000 единиц техники, в том числе водооткачивающие машины. При необходимости штаб примет оперативные решения по устранению всех нештатных ситуаций, отмечает «РИА Новости».