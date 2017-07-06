Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4357 от 06.07.2017 под заголовком: Российские партнеры «Папы Джонса» получат скидку

Сеть пиццерий «Папа Джонс» вводит льготные условия для франчайзи

Многие заведения общепита так сделали несколько лет назад

Мастер-франчайзи сети пиццерий «Папа Джонс» в России и Белоруссии PJ Western ввел новые правила для российских франчайзи, рассказал представитель компании. Так, для городов с населением до 500 000 человек единоразовый взнос за право использования торговой марки (паушальный взнос) снижен с $17 500 до $10 000, а роялти в первые шесть месяцев не взимаются вовсе. В начале 2017 г. PJ Western уже вдвое уменьшала для всех франчайзи паушальный взнос и роялти с 7,5 до 6%. Нынешнее предложение для франчайзи будет действовать до конца 2017 г., уточнил представитель, не исключив, что оно может быть продлено.

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