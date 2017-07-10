Сотрудничество «Югры» и Ночной хоккейной лиги, где играет Путин, приостановлено

Это не повлияет на финансовое положение лиги, заявил ее гендиректор

Финансирования текущих спонсоров для успешного функционирования и развития лиги сейчас полностью хватает Ночная Хоккейная Лига

Ночная хоккейная лига (НХЛ) еще не перезаключала спонсорское соглашение с банком «Югра», рассказал ТАСС гендиректор лиги Игорь Бахмутов. По его словам, проблемы банка не повлияют на финансовое положение лиги. «Югра», как пояснил Бахмутов, финансировал отдельные мероприятия в лиге, которые не являются первостепенными. «Все основные проекты лиги сохранятся», - подчеркнул он. Старое соглашение с банком истекло в мае 2017 г., новое должно было быть подписано на сезон, но пока оно не прорабатывалось, добавил Бахмутов. Среди спонсоров лиги на ее сайте банк «Югра» больше не значится.

Ночная хоккейная лига – это любительские спортивные соревнования; они проводятся с 15 декабря 2011 г. по инициативе президента Владимира Путина и ветеранов отечественного хоккея, сказано на сайте лиги. Последний раз Путин играл в НХЛ в составе команды «Легенды хоккея» в мае 2017 г. вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Тогда президент забил шесть шайб в ворота соперника – команды «Звезды ночной лиги», за которую играли в том числе Геннадий Тимченко, Аркадий Ротенберг, губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент «Норникеля» Владимир Потанин и другие.

«Югра» выступает спонсором НХЛ с 2013 г. Сегодня, 10 июля, Центробанк ввел в «Югре» временную администрацию и наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка в связи с его неустойчивым финансовым положением. На 1 июня «Югра» привлекла 181,3 млрд руб. средств населения. «Если банк решит вопросы, мы можем встретиться и обсудить вопросы по дальнейшему сотрудничеству», - заметил Бахмутов.

Финансирования текущих спонсоров для успешного функционирования и развития лиги сейчас полностью хватает, отметил ее представитель: пул генеральных партнеров НХЛ сформирован. То, что случилось с «Югрой», никак не повлияет на деятельность лиги, подчеркнул он. Спонсорами НХЛ остаются «Норникель», группа «Новороссийский морской торговый порт», «Союзфлот порт», УК «Восток уголь», по данным официального сайта лиги. «Норникель» выполнит все принятые на себя обязательства по финансированию Ночной хоккейной лиги, заявил представитель компании (цитата по «Интерфаксу»). Вопросы дополнительного финансирования, по его словам, находятся в компетенции попечительского совета НХЛ.

Сколько компании платят за спонсорство НХЛ, представитель последней не раскрыл. На вопрос, ищет ли НХЛ новых спонсоров, он не смог ответить. Член правления НХЛ Сергей Бабинов рассказал «Интерфаксу», что сотрудничество с новыми спонсорами для лиги пока не обсуждалось, но отметил, что «будет другой партнер [вместо «Югры»]».