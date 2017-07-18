РФПИ предлагает конвертировать привилегированные акции «Транснефти» в обыкновенные Е. Егоров / Ведомости

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев предлагает увеличить количество обычных акций «Транснефти» в 100 раз, а также конвертировать привилегированные акции в обыкновенные, рассказал Дмитриев в интервью «Интерфаксу».

По мнению Дмитриева, оба этих действия повысят акционерную стоимость и инвестиционную привлекательность компании. Сейчас одна привилегированная акция «Транснефти» стоит 178 000 руб. за штуку, таких акций 1,555 млн. Весь пакет стоит 276,8 млрд руб. Обыкновенных акций – 5,5 млн, все они принадлежат государству.

Все ли привилегированные акции Дмитриев предлагает конвертировать в обыкновенные или оставить часть пакета в прежнем виде, в интервью не указано, а представитель РФПИ уточнять этого не стал. Исходя из какого коэффициента могут быть конвертированы акции, не ясно.

Аналитик Raiffeisenbank Денис Полищук отмечает, что акции могут конвертировать как со скидкой (обычно это 25-30%), так и без нее, база расчета стоимости обыкновенных акций тоже может быть разной, вариантов много. В любом случае это поможет увеличить акционерную стоимость за счет привлечения новых инвесторов и помочь при проведении публичного размещения, заключает эксперт.

По мнению Дмитриева, уже сейчас при дальнейшем развитии запланированных инвестиционных подходов рыночная капитализация компании может удвоиться. РФПИ прорабатывает возможность привлечения новых институциональных инвесторов в акционерный капитал «Транснефти» в ближайшее время. Совладельцами «Транснефти» по итогам состоявшейся весной этого года сделки с крупным пакетом привилегированных акций трубопроводной монополии стали не только РФПИ, Российско-китайский инвестфонд и группа российских инвесторов, но и суверенные фонды Ближнего Востока.

Привилегированные акции принадлежат частным инвесторам, крупнейшим из которых до недавнего времени был фонд Ильи Щербовича UCP – по данным самой «Транснефти», у него был 71% префов. В конце марта на Московской бирже было продано 1,1 млн привилегированных акций (71%) «Транснефти». Продавцом выступила инвестгруппа UCP. Сумма сделки составила 169,7 млрд руб. Позднее UCP подтвердил продажу «значительного» пакета префов «Транснефти», а в конце апреля о покупке акций монополии сообщил НПФ «Газфонд».

НПФ тогда сообщил, что акции «Транснефти» приобрели НПФ «Газфонд – пенсионные накопления» совместно с «Газпромбанк – управление активами» и Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ).

Суверенные фонды ближневосточных нефтегазодобывающих стран – традиционные партнеры РФПИ по сделкам в России, причем зачастую они осуществляют вложения в рамках автоматического соинвестирования. Однако про участие арабских фондов в сделке с префами «Транснефти» до сих пор не сообщалось.