Нашелся продавец пакета «Транснефти» на $3 млрд

В понедельник 27 марта на Московской бирже было продано 1,1 млн привилегированных акций «Транснефти», следует из данных биржи. Продавец этого пакета нашелся лишь в пятницу – этот пакет продал фонд UCP Ильи Щербовича и партнеров, отметил представитель фонда. «Сейчас, после того как все формальности улажены, я могу подтвердить продажу значительного пакета акций Транснефти», - отметил он.

По его словам, покупатели – группа финансовых инвесторов. «Они заинтересованы, как и все акционеры, в росте капитализации компании», - говорит представитель. Конкретных покупателей представитель не назвал.

Сумма сделки в понедельник составила 169,7 млрд руб. (около $3 млрд по курсу ЦБ на 27 марта), бумаги были проданы по цене 153 701 руб. за акцию, следует из данных биржи.

Но покупатель может и не объявиться. «Согласно Федеральному закону "О рынке ценных бумаг" (ст. 30), продавец должен уведомить Центральный банк России и эмитента о продаже, а покупатель - о приобретении более 5% голосующих акций в публичном акционерном обществе. В данном случае акции не являются голосующими, соответственно и нет требований об уведомлении», - говорится в сообщении UCP.

Росимуществу принадлежит 100% обыкновенных акций «Транснефти» (78,1% уставного капитала), привилегированные акции (21,9% уставного капитала) распределены среди миноритариев.

Летом 2016 г. РБК со ссылкой на документ под названием «Концептуальная договоренность», подписанный Щербовичем и президентом «Транснефти» Николаем Токаревым, сообщал, что в ноябре 2011 г. стороны договорились о скупке UCP акций монополии, с тем чтобы затем продать их самой «Транснефти». Соглашение подлинное, говорил представитель UCP, представитель «Транснефти» это опровергал.

Пакет акций UCP был оценен в $2,8–2,9 млрд, сообщал РБК. Эта сумма совпадает с ценой продажи на бирже в понедельник. 27 марта 71% акций стоил на бирже 207,3 млрд руб., т. е. дисконт составил 18%.

Стоимость «Транснефти» завышена на бирже, поэтому даже дисконт к рыночной цене акций оправдан, говорил портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев.

UCP нужны деньги. Компания покупает 24% индийского нефтеперерабатывающего предприятия Essar Oil. Общая сумма сделки – $12,9 млрд. Сделка близка к закрытию, сказал в среду первый зампред ВТБ Юрий Соловьев. Средства для сделки от имени UCP были зарезервированы еще в конце 2016 г., говорит источник, знакомый с деталями сделки. «В сумме, на порядок меньшей, так как консорциум Trafigura и UCP в значительной части финансирует банк ВТБ», – отмечает он.