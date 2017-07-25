Michael Kors выкупит модный дом Jimmy Choo

Акционеры Jimmy Choo получат по 230 пенсов за акцию Jimmy Choo

Michael Kors Holdings сообщил, что договорился о покупке британского модного дома Jimmy Choo. Весь бизнес Jimmy Choo для сделки оценен примерно в $1,35 млрд, сказано в сообщении. Сделку одобрили советы директоров обеих компаний.

В апреле 2017 г. владелец дизайнерской обуви и аксессуаров Jimmy Choo и швейцарского бренда Bally – JAB Holding выставил компанию на продажу, сообщал «Ведомостям» представитель JAB. Холдинг решил сосредоточиться на кофейном бизнесе.

Базирующийся в Люксембурге JAB Holding управляет активами приблизительно в $40 млрд в интересах немецкой семьи Рейман – наследников сооснователя компании Reckitt Benckiser (бренды Vanish, Durex, Nurofen и др.). Самые крупные бизнесы JAB (помимо Reckitt Benckiser): кофейный (бренды Jacobs, Moccona и др.) и парфюмерно-косметический – компания Coty (бренды Calvin Klein, Wella и др.).

Акционеры Jimmy Choo получат по 230 пенсов за акцию – это премия в размере 36,5% к цене бумаг на момент объявления о намерении продать модный дом в апреле, отмечает Financial Times. Предложение Michael Kors финальное и не будет увеличено, если не поступит предложений от третьих сторон, сказано в сообщении.

Jimmy Choo, созданный в 1996 г., стал заметным игроком в отрасли в конце 1990-х гг. благодаря популярности его потребителей – среди них, например, была принцесса Диана, а также персонаж Кэрри Брэдшоу из популярного сериала «Секс в большом городе», напоминает Bloomberg. «Jimmy Choo – всемирно известный бренд благодаря его эффектной и остромодной обуви», – заявил Джон Айдол, председатель совета директоров Michael Kors.

Но за последние годы бизнес дорогих модных брендов пострадал из-за скидочной политики универмагов и изменений покупательских предпочтений, отмечает FT: вещи с крупными и заметными товарными знаками стали пользоваться меньшим спросом.

Рост сопоставимых продаж Jimmy Choo замедился на 0,8% в 2016 г., компания объясняла это снижением динамики рынка люксовых товаров. Прибыль упала с 19,4 млн фунтов стерлингов до 15,4 млн фунтов.

Продажа Jimmy Choo – еще один эпизод в консолидации модных домов. Ранее в этом году конкурент Michael Kors – Coach Inc. согласился купить Kate Spade за $2,4 млрд, чтобы нарастить продажи и разнообразить бизнес новым брендом.