АФК «Система» пожаловалась на председателя Башкирского суда президенту
Компания нашла нарушения в процессе отвода судьи по делу на 170,6 млрд рублей
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АФК «Система» пожаловалась на председателя Башкирского суда Путину
А. Гордеев / Ведомости
АФК «Система» написала жалобу на незаконные действия председателя председателя Арбитражного суда Башкирии Игоря Арсёнова и отправила ее в Администрацию президента, Высшую квалификационную коллегию судей и председателю Арбитражного суда Уральского округа, следует из документа. Представитель «Системы» подтвердил, что жалоба отправлена.
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