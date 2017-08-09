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АФК «Система» пожаловалась на председателя Башкирского суда президенту

Компания нашла нарушения в процессе отвода судьи по делу на 170,6 млрд рублей

АФК «Система» написала жалобу на незаконные действия председателя председателя Арбитражного суда Башкирии Игоря Арсёнова и отправила ее в Администрацию президента, Высшую квалификационную коллегию судей и председателю Арбитражного суда Уральского округа, следует из документа. Представитель «Системы» подтвердил, что жалоба отправлена.

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