Торговля и услуги

Mexx в четвертый раз поменял владельца

Теперь возродить бренд надеется продавец футбольной экипировки Umbro в Германии и Бенилюксе

У бренда Mexx новый владелец – голландский холдинг RNF, сообщил последний. Прежний владелец – турецкая Eroglu решила продать Mexx, чтобы сконцентрироваться на других своих брендах, Colin’s и Loft, уточняется в сообщении голландской компании. Eroglu искала покупателя уже в апреле – Mexx не выдержал конкуренции с Zara и H&M, отмечает Fashion United.

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