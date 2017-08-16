Mexx в четвертый раз поменял владельца
Теперь возродить бренд надеется продавец футбольной экипировки Umbro в Германии и Бенилюксе
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У Mexx сильное позиционирование и наследие – RNF видит в нем огромный потенциал, заявил управляющий партнер холдинга Ферри Хелмер
Jade-Snow Moy / Bloomberg
У бренда Mexx новый владелец – голландский холдинг RNF, сообщил последний. Прежний владелец – турецкая Eroglu решила продать Mexx, чтобы сконцентрироваться на других своих брендах, Colin’s и Loft, уточняется в сообщении голландской компании. Eroglu искала покупателя уже в апреле – Mexx не выдержал конкуренции с Zara и H&M, отмечает Fashion United.
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