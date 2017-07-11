Mexx уходит из России

Сейчас единственный Mexx работает в ТРЦ «Золотой Вавилон» Александра Краснова / ТАСС

Mexx закроет все магазины в России, рассказал «Ведомостям» Денис Богатырев, гендиректор BNS Group (помимо Mexx развивает на российском рынке Calvin Klein, Michael Kors, TopShop и др.). Сейчас единственный Mexx работает в торгово-развлекательном центре «Золотой Вавилон» в Ростокине – до 31 июля 2017 г., заметил сотрудник магазина.

В октябре прошлого года владелец Мехх – турецкая Eroglu Holding решила не выпускать коллекцию 2017 г., о чем и уведомила BNS, сообщил Богатырев. «Они поняли, что ошиблись с расчетами и бизнес оказался неприбыльным», – объясняет он. На тот момент BNS Group управляла примерно 30 магазинами под вывеской Mexx, по словам Богатырева: часть из них все равно была бы закрыта – продажи сети упали за 2016 г. примерно на 15%.

Эмигрант из Индии Ратан Чадха основал Mexx в Нидерландах в 1986 г. Спустя 15 лет он продал бизнес американской Liz Claiborne, в то время владельцу Juicy Couture, Kate Spade, Lucky Brand. Благодаря сделке Чадха стал одним из самых богатых людей Нидерландов. В 2011 г. американская инвесткомпания The Gores Group купила контрольный пакет Mexx за 85 млн евро. Правда, через три года – в декабре 2014 г. – суд Амстердама объявил Mexx банкротом. Гендиректор Mexx Джулия Хансен среди причин банкротства называла политические беспорядки в Восточной Европе, ценовое давление в Канаде, падение розничных продаж в европейских странах и девальвацию рубля, писало канадское издание Montreal Gazette.

После этого магазины в разных странах начали закрываться, но некоторые продолжали работать, чтобы распродать остатки. «Магазины Mexx на территории России продолжат работать в прежнем режиме», – цитировало Богатырева агентство «Прайм» в конце 2014 г. Тогда у BNS Group было около 100 точек Mexx – собственных и франчайзинговых в России.

В январе 2015 г. турецкий холдинг Eroglu – владелец бренда Colin’s – купил Mexx за 21 млн евро, писал портал Fashion United. Новый владелец видит большой потенциал в Mexx и планирует открыть 100 магазинов в Турции в ближайшие пять лет, сообщало издание Dutchnews. Сейчас у компании 500 магазинов Mexx, сказано на сайте Eroglu, но где именно они расположены, там не указано, как и актуальность данных. В Eroglu на запрос «Ведомостей» не ответили. На официальном портале марки Mexx представлен лукбук коллекции осень-зима 2016 г. Официальные соцсети последний раз обновлялись год-два назад: YouTube – в 2015 г., Twitter, Instagram, Facebook – в начале 2016 г.

Главная проблема этого бренда – позиционирование: аудитория, которая 15 лет назад «подсела» на Mexx, выросла, а новых молодых покупателей бренд завоевать не смог, считает президент Национальной палаты моды Александр Шумский. Бренд нечетко понимал, кто его целевая аудитория, и работал на старом имени, соглашается Богатырев.