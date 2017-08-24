Промышленность
Статья опубликована в № 4392 от 24.08.2017 под заголовком: «Фосагро» ставит на рост

«Фосагро» к 2020 году увеличит производство на четверть

Также будет расширен ассортимент продукции

«Фосагро» планирует увеличить производственные мощности к 2020 г. по сравнению с 2016 г. на 24% до 9,2 млн т, сообщила компания. «Впереди грандиозные планы по развитию «Фосагро». Наша роль в мировой цепочке производства продуктов питания будет только возрастать, так как мы производим высококачественную продукцию», – приводятся в сообщении слова гендиректора компании Андрея Гурьева. Еще в марте «Фосагро» ожидала роста производства к 2020 г. на 20% до 8,7 млн т. Прогноз на 2017 г. – 8,3 млн т (+40% к 2016 г.).

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