Промышленность
Статья опубликована в № 4397 от 31.08.2017 под заголовком: Рудник «Алросы» может встать надолго

«Алроса» может лишиться затопленного рудника

На него приходилось 10% добычи алмазов компании

Затопление рудника «Мир» «Алросы» произошло 4 августа. Вода неожиданно хлынула в выработки. В тот момент под землей находился 151 рабочий. Сразу сумели эвакуироваться 142 человека, один попал под потоп, пробыл под землей 30 часов и сумел выбраться сам в безопасное место. Восемь человек пропали без вести. Их поиски шли три недели, но 26 августа поисково-спасательная операция на руднике «Мир» была прекращена. В чаше карьера скопилось 37 400 куб. м воды, объясняла компания: «Угроза одномоментного неконтролируемого схода такого количества воды в шахту делает невозможным проведение любых подземных работ».

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