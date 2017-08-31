Статья опубликована в № 4397 от 31.08.2017 под заголовком: Рудник «Алросы» может встать надолго
«Алроса» может лишиться затопленного рудника
На него приходилось 10% добычи алмазов компании
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Затопление рудника «Мир» «Алросы» произошло 4 августа
автор / Пресс-служба «Алросы»
Затопление рудника «Мир» «Алросы» произошло 4 августа. Вода неожиданно хлынула в выработки. В тот момент под землей находился 151 рабочий. Сразу сумели эвакуироваться 142 человека, один попал под потоп, пробыл под землей 30 часов и сумел выбраться сам в безопасное место. Восемь человек пропали без вести. Их поиски шли три недели, но 26 августа поисково-спасательная операция на руднике «Мир» была прекращена. В чаше карьера скопилось 37 400 куб. м воды, объясняла компания: «Угроза одномоментного неконтролируемого схода такого количества воды в шахту делает невозможным проведение любых подземных работ».
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