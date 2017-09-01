Промышленность
Статья опубликована в № 4398 от 01.09.2017 под заголовком: Алмазы дорожать не будут

Остановка рудника «Алросы» не приведет к росту цен на алмазы

Компания начнет распродавать гигантские складские запасы

«Алроса» пока не может оценить, сколько времени и средств ей потребуется, чтобы восстановить недавно затопленный крупнейший рудник – «Мир». «Речь идет не о месяцах», – отметил исполнительный директор «Алросы» Игорь Соболев. По оценкам «Атона», восстановление рудника может обойтись в 22 млрд руб.

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