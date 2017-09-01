Статья опубликована в № 4398 от 01.09.2017 под заголовком: Алмазы дорожать не будут
Остановка рудника «Алросы» не приведет к росту цен на алмазы
Компания начнет распродавать гигантские складские запасы
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Продать в этом году «Алроса» планировала 39 млн каратов, а произвести – 39,2 млн, из них на «Мире» – 3,3 млн каратов (успели добыть 2,7 млн каратов)
Андрей Гордеев / Ведомости
«Алроса» пока не может оценить, сколько времени и средств ей потребуется, чтобы восстановить недавно затопленный крупнейший рудник – «Мир». «Речь идет не о месяцах», – отметил исполнительный директор «Алросы» Игорь Соболев. По оценкам «Атона», восстановление рудника может обойтись в 22 млрд руб.
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