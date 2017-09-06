Вьетнамская компания TH Group будет строить молочные фермы в Приморье

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Тхай Хыонг предупреждала, что компания готова инвестировать в России $2,7 млрд в течение 10 лет Андрей Гордеев / Ведомости

Вьетнамская TH Group, администрация Приморского края и Корпорация развития Дальнего Востока 7 сентября подпишут соглашение об инвестициях в молочные комплексы Приморья, сообщил «Ведомостям» представитель администрации края и подтвердил гендиректор «Тиэйч-рус милк фуд» (управляет проектами вьетнамской компании в России) Нго Тхань Хоан. В Корпорации развития Дальнего Востока от комментариев отказались.

TH Group в 2009 г. основала совладелица Северо-Азиатского коммерческого банка Тхай Хыонг. Группа объединяет молочные фермы, переработку и дистрибутора. Это второй во Вьетнаме производитель молока после Vinamilk. Группа не пользуется сухим молоком и работает под брендом TH True Milk.

Тхай Хыонг предупреждала, что компания готова инвестировать в России $2,7 млрд в течение 10 лет. В прошлом году компания начала строительство молочных комплексов в Калужской (около 20 000 дойных коров) и Московской (еще 20 000) областях. Каждый из проектов включает и перерабатывающие мощности. Инвестиции в калужский и подмосковный проекты суммарно составят около $800 млн.

Дальневосточный проект обойдется еще в $270 млн, говорит Нго Тхань Хоан. Площадка подобрана: 30 000 га, которые будут включены в территорию опережающего развития «Михайловский», и еще 20 000 га – за ее пределами, рассказывает представитель администрации края. Планируется построить три животноводческих комплекса на 7200 дойных коров и молокозавод.

В российские проекты TH Group начинала инвестировать сама, но теперь к ней присоединится Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) – о соглашении будет объявлено на Восточном экономическом форуме, сообщил представитель РФПИ и подтвердил человек, близкий к TH Group.

С таким поголовьем (всего 47 200 коров) TH Group будет производить около 380 000 т молока в год, оценивает исполнительный директор Союзмолока Артем Белов. Лидеры рынка, «Эконива» Штефана Дюрра и Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева, в 2016 г. надоили по 220 000 т.

Россия обеспечивает себя молоком только на 75%, по данным Союзмолока, а Приморье – на 40%, по данным администрации края.

Россия интересна для TH Group еще и тем, что здесь достаточно земли для кормовой базы, говорит Нго Тхань Хоан. Инвестиции в молочное животноводство стали привлекательны: цена и себестоимость выросли на 30% после девальвации, писало Союзмолоко, затем себестоимость снизилась из-за укрепления рубля, а цена – нет.

Государство поддерживает производителей: с 2017 г. компенсирует 30% затрат на строительство молочных комплексов, а также дает кредиты с льготной ставкой до 5%, напоминает Белов. Несколько лет назад окупаемость проектов составляла 10–15 лет, сейчас – 7–8 лет.

TH Group не единственный крупный иностранный инвестор в молочное животноводство в России: за $1 млрд CP Group тайского бизнесмена Тханина Чиараванона планирует стать крупнейшим производителем молока – 600 000 т в год от 80 000 коров.