Аварийный рудник "Алросы" остановлен минимум на год

Остановка не скажется на финансовом положении компании: объем продаж сохранится за счет запасов и других рудников

«Алроса» – крупнейший в мире производитель алмазов с долей рынка 28%. На рудник «Мир» в первом полугодии пришлось 11% годовой добычи группы Пресс-служба «Алросы»

«Алроса» остановила аварийный алмазный рудник «Мир» минимум до 2019 г., заявил сегодня президент компании Сергей Иванов. Пока рудник будет законсервирован - «Алроса» хочет провести независимую оценку последствий аварии и перспектив восстановления рудника.

Внутренняя проверка на других рудниках («Удачном» и «Интернациональном») завершена, серьезных нарушений не найдено, рассказал Иванов. Давать оценку ущерба и возможности восстановления рудника «Алроса» пока не готова. Проверка причин аварии на «Мире» продолжается - комиссия Ростехнадзора продлила сроки расследования.

По словам Иванова, остановка не скажется на финансовом положении компании. Продажи 2018 г. можно будет сохранить на запланированном уровне - 39 млн карат за счет увеличения добычи на других рудниках и продаж запасов (они оцениваются в 14,4 млн карат). Говорить о продажах в 2018 - 2019 гг. пока рано, отметил вице-президент компании Юрий Окоемов: отрасль переживает тяжелые времена не первый год. Продажи украшений с бриллиантами не растут - миллениалы отдают предпочтение гаджетам.

О том, что восстановление крупнейшего рудника «Алросы» - «Мира» - может занять не месяцы, а годы, недавно говорил исполнительный директор компании Игорь Соболев. Компания пока не раскрывала свою оценку затрат на восстановление добычи, специалисты «Атона» называли цифру 22 млрд руб.

«Алроса» – крупнейший в мире производитель алмазов с долей рынка 28%. На рудник «Мир» в первом полугодии пришлось 11% годовой добычи группы.

Затопление «Мира», расположенного ниже дна выработанного открытого карьера, произошло 4 августа - скопившаяся вода неожиданно хлынула в выработки. В тот момент под землей находился 151 рабочий. Сразу сумели эвакуироваться 142 человека, один попал под потоп, пробыл под землей 30 часов и сумел выбраться сам в безопасное место. Восемь человек пропали без вести. Их поиски шли три недели, но 26 августа поисково-спасательная операция на руднике «Мир» была прекращена. В чаше карьера скопилось 37 400 куб. м воды, объясняла компания: «Угроза одномоментного неконтролируемого схода такого количества воды в шахту делает невозможным проведение любых подземных работ».

Прорыв воды на руднике «Мир»