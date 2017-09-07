Кредиторы «Трансаэро» проголосовали за распродажу ее активов

Но вопрос о создании новой авиакомпании еще может быть ими рассмотрен

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На собрание кредиторов вопрос о выделении активов в новую авиакомпанию может быть вынесен после инвентаризации имущества, она должна завершиться в течение 2–3 месяцев, продолжает представитель «Трансаэро» Андрей Гордеев / Ведомости

Первое собрание кредиторов «Трансаэро» прошло 6 сентября в Санкт-Петербурге в конгресс-холле «Васильевский», спустя 21 месяц после введения в некогда втором российском авиаперевозчике процедуры наблюдения. Пришли кредиторы, контролирующие 93,87% долгов компании (в реестр включены требования на 250 млрд руб.). 93,1% проголосовали за введение в «Трансаэро» конкурсного производства (распродажа активов) и против финансового оздоровления (возобновления деятельности), рассказали два сотрудника банков-кредиторов.

«Арбитражный суд вводит конкурсное производство по решению собрания кредиторов. Правом самостоятельно определять дальнейшую процедуру банкротства суд не наделен», – отметил партнер BMS Law Firm Денис Фролов.

Следующее заседание Арбитражного суда Санкт-Петербурга по банкротству «Трансаэро» состоится 12 сентября. Компания прекратила деятельность 26 октября 2015 г., когда Росавиация аннулировала ее сертификат эксплуатанта. 16 декабря того же года в ней введено наблюдение. Назначенный после этого гендиректором Александр Бурдин предлагает кредиторам создать, выделив в нее часть активов «Трансаэро», новую авиакомпанию, которая за счет деятельности сможет вернуть им часть долга. Новых займов согласно плану Бурдина на начало деятельности не потребуется – средства будут получены от продажи выделенных активов.

«На стадии наблюдения план менеджмента должны были бы одобрить совет директоров и акционеры – в конкурсном же единоличным исполнительным органом становится конкурсный управляющий, а функции акционеров, по сути, переходят к собранию кредиторов», – говорит представитель «Трансаэро».

«Такая сделка возможна в конкурсном производстве, для нее достаточно простого большинства голосов на собрании кредиторов. В процедуре наблюдения это было бы мировым соглашением, в случае с «Трансаэро» потребовалась бы слишком сложная процедура согласований», – согласен управляющий партнер коллегии «Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергей Ковалев. «Когда суд утвердит результаты собрания кредиторов, возрождение перевозчика в чистом виде будет невозможно. Единственный вариант – это замещение активов, когда на базе ликвидного имущества должника создается новое (новые) АО (как предлагает менеджмент)», – говорит руководитель практики по банкротству коллегии «Павлова и партнеры» Сергей Левичев.

На собрание кредиторов вопрос о выделении активов в новую авиакомпанию может быть вынесен после инвентаризации имущества, она должна завершиться в течение 2–3 месяцев, продолжает представитель «Трансаэро». В случае распродажи активов кредиторы смогут вернуть в лучшем случае по 2–3 коп. на каждый рубль долга, напоминает он. Банкам-кредиторам было сделано это предложение, со всеми проводились встречи, давались ответы на вопросы, говорит он.

Представители Альфа-банка, ВТБ, ВЭБа, Газпромбанка, МКБ, «МТС банка», Новикомбанка, Промсвязьбанка, Россельхозбанка и Сбербанка не ответили на вопрос «Ведомостей», будут они за или против новой авиакомпании. «В направленном нам предложении не было никакой конкретики: ни бизнес-плана, ни расчета допфинансирования, оно носило рамочный характер», – говорит представитель «Абсолют банка».

Показания кредитора «Трансаэро» для получения кредитов фальсифицировала отчетность: занижала убытки, незаконно манипулировала курсами, незаконно завысила стоимость бренда, заявил суду Южного округа Флориды «МТС банк».

Арбитражный управляющий Михаил Котов сообщил кредиторам на собрании, что обнаружил признаки преднамеренного банкротства «Трансаэро». Об этом сообщил человек, близкий к одному из кредиторов. Сами признаки Котов называть не стал. Но добавил, что по части сделок еще нужно провести экспертизу, к тому же анализ был затруднен тем, что ему не была представлена часть документов, добавил собеседник «Ведомостей».

Эти материалы арбитражный суд обязан передать в правоохранительные органы вместе с заявлением о возбуждении уголовного дела, говорит Ковалев. Руководство и акционеры компании, если будут признаны виновными в преднамеренном банкротстве, могут быть привлечены к субсидиарной ответственности по долгам «Трансаэро» в пределах причиненного ущерба, поясняет он.

Гендиректором «Трансаэро» до банкротства была Ольга Плешакова, она же с супругом Александром Плешаковым и свекровью Татьяной Анодиной контролировала компанию, на конец 2016 г. акциями в семье владел только Плешаков (59,48%).

«Рассматривать привлечение акционеров «Трансаэро» к субсидиарной ответственности возможно по итогам изучения финансового анализа и формирования конкурсной массы. Банк продолжит добиваться полного возврата денежных средств всеми доступными способами в соответствии с законодательством», – уверяет представитель ВТБ.

О том, что кредиторы подозревают у «Трансаэро» финансовые нарушения и владельцы должны отвечать по ее долгам, впервые публично заявил «МТС банк» (долг перед ним – 4,1 млрд руб.) суду Южного округа Флориды. Банк попросил у суда обязать Плешакова и бывшего первого заместителя гендиректора «Трансаэро» Александра Криничанского раскрыть информацию об их активах – 6 июля 2017 г. суд выдал соответствующий приказ. В России преследовать супругов Плешаковых кредиторы еще не пытались.