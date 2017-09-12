Минобороны может помешать «Роснефти» и Eni начать бурение в Черном море

Платформа Scarabeo-9 должна начать бурение на Вале Шатского в начале декабря SAIPEM

«Роснефти» и итальянской Eni осталось сделать последний шаг до начала разведочного бурения на месторождении Вал Шатского в Черном море. Партнеры договорились с Новороссийским морским торговым портом (НМТП) о создании там базы, теперь предстоит решить вопрос с Минобороны. Времени осталось совсем немного. «Роснефть» и Eni приступят к бурению первой скважины 10 декабря, сообщил 22 августа представитель «Роснефти» на совещании в Минэкономразвития. Это указано в протоколе заседания, с копией которого ознакомились «Ведомости».

В документе говорилось также, что НМТП отказался предоставить инфраструктуру для партнеров. Там партнеры планировали создать базу для освоения месторождения. НМТП – единственный, который удовлетворяет техническим и логистическим требованиям к шельфовым проектам и имеет все разрешения, считает «Роснефть». Порты Крыма не подходят из-за санкций, порты Туапсе, Тамань, Анапа и Геленджик не соответствуют требованиям по осадке судов и состоянию инфраструктуры, говорил представитель «Роснефти» на совещании.

Еще в мае 2017 г. СП «Роснефти» и Eni «Шатскморнефтегаз» заключило договор с «Новорослесэкспортом» (входит в группу НМТП) на оказание услуг по предоставлению портовой инфраструктуры. Но последний позже захотел разорвать договор. На совещании представитель порта сообщил, что инфраструктура занята.

Но теперь проблема решена. 11 сентября представитель НМТП сказал «Ведомостям», что вместе с «Роснефтью» приняты меры по выбору оптимального места в порту Новороссийск. По его словам, были перераспределены грузопотоки между предприятиями группы НМТП, что позволило высвободить место для размещения базы. Это позволит «Шатскморнефтегазу» приступить к выполнению буровых работ без нарушения графика, отмечает он.

Осталось решить последнюю проблему. Вопросы к проекту есть у Минобороны, знает человек, близкий к НМТП. Это подтвердил и источник в Минобороны. По его словам, платформа будет находиться в опасной близости к полигону, на котором испытываются военно-морские вооружения: «Значит, вопрос о ее работе требует проработки». У Минобороны есть полигон в районе Феодосии, где проводились испытания почти всех основных типов ракетного и торпедного вооружения флота. Центр и полигон продолжали работать в сокращенном объеме и в 1992–2014 гг., а после присоединения Крыма Минобороны приняло решение о его модернизации, говорит офицер ВМФ. Представитель Минобороны отказался от комментариев.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев уверен, что с Минобороны удастся договориться: «Площадка для бурения выбрана, никаких проблем нет, все идет по графику. Все обещают закончить вовремя».

Другие партнеры Кроме Eni у «Роснефти» есть еще два стратегических партнера на шельфе: в 2014 г. с американской ExxonMobil было открыто месторождение «Победа» в Карском море, бурение двух скважин со Statoil в 2016 г. на шельфе Охотского моря не дало положительных результатов.

Представитель Минэкономразвития адресовал вопросы компаниям. Его коллеги из Минэнерго и Eni не ответили на запросы «Ведомостей». Представитель Минтранса отказался от комментариев.

Первоначально «Роснефть» планировала разведывать Вал Шатского, потенциальные извлекаемые ресурсы которого превышают 120 млн т, с американской Chevron. Но та, пробурив неудачную скважину у берегов Турции, посчитала, что Вал Шатского имеет схожее геологическое строение, и в 2011 г. вышла из проекта.

«Роснефть» и Eni договорились о стратегическом партнерстве в 2012 г. Согласно договоренностям Eni должна полностью профинансировать геолого-разведочные работы. Общие инвестиции в проект составят $50–55 млрд, писал «Интерфакс». Для бурения скважины на Вале Шатского у Saipem зафрахтована платформа Scarabeo-9. Она перегоняется в Россию из Африки, рассказывал в мае 2017 г. главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. По данным сервиса онлайн-слежения за судоходством Marine Traffic, платформа сейчас находится у берегов Греции и направляется в сторону турецких проливов.

Бурение с Eni носит скорее имиджевый характер, «Роснефти» сейчас важно показать сотрудничество с таким важным партнером, говорит аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. В Черном море были сделаны открытия у побережья Румынии, Крыма, но совсем незначительные. Черноморский шельф не рассматривается как серьезный источник нефти в долгосрочной перспективе, отмечает эксперт: «Шанс сделать крупное открытие невысок».

В то же время Eni много вкладывает в геологоразведку. Так, в 2015 г. она сообщила, что обнаружила крупнейшее в Средиземном море газовое месторождение у берегов Египта, а в 2016 г. нашла крупные запасы нефти у побережья Мексики. «Eni везет, – говорит Нестеров. – Она готова инвестировать в геологоразведку в надежде на открытие, несмотря на высокие риски». Кроме участка в Черном море Eni с «Роснефтью» будут осваивать два участка в Баренцевом море – Федынское и Центрально-Баренцевское. Когда на них начнется бурение, не известно.