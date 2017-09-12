Сервис такси Gett готов доставлять iPhone покупателям за два часа

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Срочная доставка в течение нескольких часов прежде всего нужна именно для покупателей товаров на пике популярности, замечает Семушина Евгений Разумный / Ведомости

Сервис заказа такси Gett и Inventive Retail Group (сети магазинов re:Store, Samsung, Sony Centre, Lego, Nike и др.) договорились о партнерстве, рассказали «Ведомостям» их представители. По условиям соглашения Gett будет доставлять заказы покупателям интернет-магазинов в течение двух часов, уточнил представитель сервиса Алена Балакирева: «Первым магазином, подключенным к сервису Gett Delivery, станет сеть re:Store в Москве».

Это пилотный проект, добавил представитель Inventive Людмила Семушина: компанию интересует доставка в короткий промежуток времени. Если пилотный проект пройдет удачно, то постепенно партнерство распространится и на другие сети группы, уточнила Семушина. Так, в октябре к услуге доставки за два часа могут добавиться интернет-магазины Samsung, Street Beat, Lego, остальные бренды – до конца года.

Пилотный проект начнется в Москве, сообщила Семушина, но в будущем экспресс-доставка может распространиться и на магазины Inventive в других регионах в 2018 г.

Насколько удачным окажется проект доставки с Gett, станет понятно довольно скоро, считает представитель ритейлера: в ближайшее время возможен старт продаж новой модели iPhone. Презентация нового смартфона Apple состоится 12 сентября. Опрошенные «Ведомостями» представители ритейлеров затруднились сказать, когда iPhone X появится в продаже в России.

Поле для работы 50 млрд руб. составляет размер рынка услуг доставки в России, приводит Gett оценку J’son & Partners

920 млрд руб. достиг российский рынок онлайн-торговли в 2016 г., по данным Ассоциации компаний интернет-торговли

Срочная доставка в течение нескольких часов прежде всего нужна именно для покупателей товаров на пике популярности, замечает Семушина: «Это может касаться как телефонов, так и кроссовок». Кроме того, на срочную доставку есть пики спроса в праздники, добавляет Ксения Беремцева, представитель компании Mon Bon, которая выпускает пирожные макарон и сотрудничает по доставке интернет-заказов с Gett Delivery. «Пик спроса на экспресс-доставку – такие праздники, как 14 февраля, Новый год, 8 Марта», – перечисляет она.

Спрос на срочную доставку в день заказа у московских покупателей интернет-магазинов есть, подтверждает представитель Ozon.ru Мария Назамутдинова. На доставку в день заказа сейчас приходится около 5% курьерских доставок по Москве, эта доля растет, говорит она. Как правило, заказы с доставкой в тот же день – это покупки в условиях форс-мажора, добавляет Назамутдинова: «Например, если вспомнил, что вечером день рождения у друга, а подарок не куплен и проч.».

Сейчас у re:Store около 50 срочных доставок покупок в день заказа в Москве, по словам его представителя. «Мы планируем не только увеличить количество доставок в 2 раза, но и сократить время с момента заказа до момента получения», – добавляет Балакирева из Gett. Для потребителя условия доставки останутся стандартными, говорит Семушина: бесплатная доставка при покупке от 5000 руб.

Gett занялся доставкой около двух лет назад, этим летом компания расширила географию, запустив помимо Москвы сервис в Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и Краснодаре. По данным компании, в Москве у нее около 20 000 заказов в день. Всего у Gett Delivery около 1000 клиентов. Около половины – небольшие предприниматели, продавцы и компании, работающие в сфере услуг; другая часть – бизнес, который использует Gett для документооборота с партнерами и подобных услуг. Среди клиентов, например, онлайн-платформа по доставке еды корпоративным пользователям Obed.ru; в конце 2016 г. сервис также договорился о доставке готовой еды с ритейлером «Азбука вкуса», но пока стороны продолжают работать над проектом.