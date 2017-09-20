«Газпром» удвоит затраты на строительство «Турецкого потока»

По данным «Газпрома», стоимость «Турецкого потока» - около $7 млрд Пресс-служба президента

Затраты «Газпрома» на «Турецкий поток» в этом году могут вырасти более чем вдвое. Предполагалось, что расходы компании на строительство нового экспортного трубопровода в Турцию в 2017 г. составят 41,9 млрд руб. 14 сентября правление «Газпрома» одобрило расширение инвестиционной программы 2017 г. на 23,8% до 1,13 трлн руб.

В том числе вырос размер капитальных затрат на строительство «Турецкого потока». «В проекте инвестиционной программы на 2017 г. в новой редакции, который будет рассмотрен советом директоров, предусмотрено увеличение инвестиций в реализацию проекта «Турецкий поток» на сумму около 50 млрд руб.», - подтвердил «Ведомостям» представитель «Газпрома».

По данным «Газпрома», стоимость «Турецкого потока» - около $7 млрд. В случае если расширение инвестиционной программы будет утверждено, общие затраты «Газпрома» на строительство трубопровода в 2017 г. составят около $1,5 млрд. В начале июня зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов сообщал, что компания вела переговоры с российскими и иностранными банками по поводу проектного финансирования «Турецкого потока». Но на данный момент о решении по нему пока не известно - и строительство финансируется из инвестиционной программы «Газпрома».

С учетом инвестиций в «Южный поток», наследником которого стал новый проект, общие затраты «Газпрома» на строительство трубопровода составляют уже более 340 млрд руб., ($5,6 млрд) посчитал «Интерфакс».

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство по дну Черного моря в Турцию двух ниток газопровода мощностью 15,75 млрд куб. м в год каждая. Протяженность морского участка газопровода - около 900 км. По первой нитке газ будет поставляться на турецкий рынок. Потенциальные потребители газа из второй — страны Центральной и Южной Европы. Строительство первой нитки газопровода предполагается завершить в марте 2018 г., второй — в 2019 г. Ввод трубы в эксплуатацию даст возможность «Газпрому» сократить объемы транзита газа по украинскому маршруту. В начале сентября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что в общей сложности по обеим ниткам уложено уже 220 км подводной части трубы.

18 сентября «Газпром» сообщил, что дополнительный $1 млрд компания в этом году планирует выделить на реализацию еще одного экспортного проекта - «Силы Сибири». На строительство трубопровода в Китай и ввод Чаяндинского месторождения «Газпром» до конца 2017 г. готов направить более 283 млрд руб. ($4,7 млрд).