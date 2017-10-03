Минэнерго намерено сохранить единый канал экспорта газа

Минэнерго (на фото министр Александр Новак) намерено сохранить единый канал экспорта газа Е. Разумный / Ведомости

Политика Министерства энергетики России направлена на сохранение единого канала экспорта газа, сообщил министр Александр Новак.

«Наша политика заключается в том, чтобы сохранить единый экспортный канал для реализации трубопроводного газа», – сказал он (цитата по ТАСС).

В сентябре Новак в интервью «РБК-ТВ» заявлял, что вопрос об отмене монополии «Газпрома» на экспорт газа по трубопроводам на данный момент не рассматривается.

С 2006 г., когда был принят закон «Об экспорте газа», и до конца 2013 г. «Газпром» был единственным поставщиком газа за пределы России. Под давлением независимых компаний в декабре 2013 г. экспорт газа был частично либерализован. В виде СПГ его разрешили экспортировать другим госкомпаниям (если те сжижают газ, добываемый на шельфе) и независимым производителям при условии, что они уже получили лицензию на разработку газовых месторождений с возможностью строительства там СПГ-завода. За «Газпромом» остался только эксклюзивный доступ к экспортным трубопроводам. И попытки покуситься на эту монополию в последние несколько лет происходят с завидной периодичностью.

Наибольшую активность в этом вопросе проявляют «Роснефть» и «Новатэк». В марте 2015 г. с просьбой дать компании возможность экспортировать газ в Европу по договору с «Газпром экспортом» просил президента Владимира Путина председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон. «Роснефть» пробовала заранее забронировать себе доступ к еще не построенной «Силе Сибири», а в июне 2017 г. «Роснефть» и BP подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в газовой сфере: BP сможет покупать ее газ с 2019 г. на рынках Европы. Один из топ-менеджеров BP объяснял, что соглашение подписано в расчете на то, что со временем «Роснефть» сможет экспортировать газ. «Сотрудничество с BP обеспечит «Роснефти» эффективный канал для монетизации газа и создаст основу для разработки новых месторождений», – говорил тогда Сечин.