Бизнес
Платный
Екатерина Бурлакова
Агропром
Статья опубликована в № 4424 от 09.10.2017 под заголовком: Стартап со дна морского

Брат губернатора Подмосковья занялся переработкой водорослей

Вместе с партнерами он купил уникальное предприятие в Архангельской области

Новые собственники Архангельского опытного водорослевого комбината (АОВК) связаны с компанией «Русская аквакультура», сообщил «Ведомостям» человек, близкий к акционерам, и подтвердил чиновник администрации Архангельской области. В мае 2017 г. избран новый совет директоров комбината: в него вошли брат губернатора Подмосковья и основной владелец «Русской аквакультуры» Максим Воробьев, ее гендиректор Илья Соснов и совладелец производителя шин «Кордиант» Вадим Гуринов, согласно июньским материалам АОВКа на сайте Национального расчетного депозитария. Эти же люди – основные бенефициары АОВКа, уверяет знакомый всех троих. Возглавляет совет директоров Андрей Орлов, бывший гендиректор «Омскшин» (входит в «Кордиант»), сказано в документах и подтверждает сам Орлов.

Гуринов участие в бизнесе также подтвердил: по его словам, у него более 40%. Доли Воробьева и Соснова не известны. Через представителей Соснов от комментариев отказался, а Воробьев и вовсе заверил, что не является ни бенефициаром, ни собственником АОВКа. Он настаивает, что покинул совет директоров комбината, но, когда и на каком основании, не пояснил. В документах записи об избрании нового совета директоров АОВКа нет.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике