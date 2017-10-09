Брат губернатора Подмосковья занялся переработкой водорослей

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Упаковка сухих водорослей для спа-процедур стоит почти 3000 руб. Сергей Бобылев / ТАСС

Новые собственники Архангельского опытного водорослевого комбината (АОВК) связаны с компанией «Русская аквакультура», сообщил «Ведомостям» человек, близкий к акционерам, и подтвердил чиновник администрации Архангельской области. В мае 2017 г. избран новый совет директоров комбината: в него вошли брат губернатора Подмосковья и основной владелец «Русской аквакультуры» Максим Воробьев, ее гендиректор Илья Соснов и совладелец производителя шин «Кордиант» Вадим Гуринов, согласно июньским материалам АОВКа на сайте Национального расчетного депозитария. Эти же люди – основные бенефициары АОВКа, уверяет знакомый всех троих. Возглавляет совет директоров Андрей Орлов, бывший гендиректор «Омскшин» (входит в «Кордиант»), сказано в документах и подтверждает сам Орлов.

Гуринов участие в бизнесе также подтвердил: по его словам, у него более 40%. Доли Воробьева и Соснова не известны. Через представителей Соснов от комментариев отказался, а Воробьев и вовсе заверил, что не является ни бенефициаром, ни собственником АОВКа. Он настаивает, что покинул совет директоров комбината, но, когда и на каком основании, не пояснил. В документах записи об избрании нового совета директоров АОВКа нет.