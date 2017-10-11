«Роснефть» запустит три новых месторождения до конца года

Благодаря этому добыча «Роснефти» в 2018 году вырастет на 5,7 млн т, подсчитала ОПЕК

В IV квартале 2017 г. «Роснефть» запустит три новых месторождения Е. Разумный / Ведомости

В IV квартале 2017 г. «Роснефть» запустит три новых месторождения, говорится в отчете ОПЕК за сентябрь. Первое месторождение – Кондинское – принесет компании в следующем году 2,7 млн т, на Косухинском можно будет добыть 1,6 млн т, а вторая фаза Одопту (которое «Роснефть» разрабатывает вместе с ExxonMobil) даст еще 1,4 млн т.

О том, что Кондинское и Косухинское месторождения заработают в 2017 г. «Роснефть» уже сообщала. О проекте запуска второй фазы Одопту представитель компании говорить не стал.

Всего российские компании в I квартале 2018 г. увеличат производство на 179 000 барр. в сутки, пишет ОПЕК, это принесет России 8,8 млн т в годовом выражении. Оставшиеся 3,1 млн т добычи придутся на Тамбейское Южное месторождение «Новатэка», а также на Ярегское месторождение и вторую фазу месторождения им. Владимира Филановского, которые разрабатывает «Лукойл».

О том, что Кондинское должно быть запущено в IV квартале 2017 г., «Роснефть» сообщала, когда покупала это месторождение у ННК в апреле этого года (вся компания «Конданефть» была продана за 40 млрд руб.). Запасы месторождения оцениваются в 157 млн т, а ежегодная добыча – 5 млн т в год. Косухинское месторождение компания начала отрабатывать в августе, дочка «Роснефти» тогда начала заполнение нефтепровода на Косухинском месторождении с последующим запуском пробуренных эксплуатационных скважин. Запасы его – 18 млн т.

Одопту – часть проекта «Сахалин-1», его разрабатывает по СРП консорциум Exxon Neftegas Limited (30%), «Роснефть», индийская ONGC (20%) и SODECO (30%). В «Сахалин-1» входят три нефтегазоносных месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе Сахалина, напоминает «Интерфакс». Потенциальные извлекаемые запасы - 307 млн т нефти и 485 млрд куб. м газа. Месторождение Одопту было запущено вторым в проекте, после Чайво, в 2010 г.