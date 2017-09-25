Ханты-Мансийский округ добавит «Роснефти» 5% добычи

Правительство округа рассказало, что к 2021 году там будет добываться на 13,2 млн т нефти больше

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«Роснефть» не раскрывала, сколько нужно потратить на разработку доставшихся ей от ННК месторождений Е. Разумный / Ведомости

На месторождениях «Роснефти» в ХМАО может добываться около 13,2 млн т нефти к 2021 г., следует из документов правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В минувшую пятницу правительство ХМАО опубликовало распоряжение о вводе в разработку Эргинского, Кондинского, Западно-Эргинского, Чапровского, Новоендырского, Чупальского, Восточно-Салымского участков недр. В нем говорится, что уже в следующем году на этих участках планируется добыть 6 млн т (см. график).

Первой начнется добыча на месторождениях «Конданефти» – этой осенью (в начале 2017 г. эту компанию купила «Роснефть» у своего бывшего президента Эдуарда Худайнатова за 40 млрд руб.). «Конданефть» – это очень перспективный актив. Мы собирались его развивать самостоятельно, но в нынешних макроэкономических условиях при наличии существующей кредитной нагрузки на холдинг это оказалось очень накладно», – приводил ТАСС слова Худайнатова. Запасы группы месторождений «Конданефти» были оценены в 157 млн т, но возможный уровень добычи на месторождении не раскрывался. Компания была намерена инвестировать 200 млрд руб. и добывать там по 5 млн т нефти в год.

Детальной разбивки по добыче на каждом из месторождений правительство ХМАО не дает, однако в июле министр природных ресурсов Сергей Донской говорил, что на Эргинском месторождении можно добывать по 4–5 млн т ежегодно («Роснефть» за 20,7 млрд руб. выиграла аукцион по его разработке и готова инвестировать еще $500 млн).

«Роснефть» не раскрывала, сколько нужно потратить на разработку доставшихся ей от ННК месторождений. Представитель «Роснефти» на вопросы «Ведомостей» не ответил. Но из документов правительства ХМАО следует, что на месторождениях «Конданефти» к 2021 г. планируется построить 68 кустов скважин, центральный пункт сбора нефти на 2,3 млн т в год, также несколько сотен километров нефте- и газораспределительных сетей и газотурбинную электростанцию на 36 МВт. Для сравнения: на Эргинском участке планируется построить 28 кустов скважин, а также компрессорную станцию для попутного нефтяного газа мощностью 215 млн куб. м в год и расширить пункт приема-сдачи нефти до 8 млн т в год.

«Роснефть» купила «Конданефть» из расчета $0,6 за 1 барр. – это вполне выгодно, отмечает аналитик «Атона» Александр Корнилов. ННК получила ООО «Конданефть» в 2014 г. на торгах за 4,4 млрд руб., говорится в данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве. ООО владело тогда 100% акций ОАО «НК «Конданефть». Номинальная стоимость актива была 4,6 млрд руб. «Конданефть» находилась в процедуре банкротства с 2010 г., следует из данных сайта kad.arbitr.ru, до 2010 г. лицензии на месторождения принадлежали «Сургутнефтегазу».

«Роснефти» нужно увеличивать добычу для удовлетворения контрактов, полагает управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев. Из ХМАО можно поставлять нефть как в западном направлении, так и в Китай, говорит эксперт. Уже в 2017 г. «Роснефть» планирует увеличить поставки нефти в Китай до 40 млн т, говорил в интервью «России 24» главный исполнительный директор компании Игорь Сечин. Основной покупатель – China National Petroleum Corporation, которая закупает сейчас по 35 млн т нефти в год.