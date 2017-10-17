Статья опубликована в № 4430 от 17.10.2017 под заголовком: «Декатлон» встает на чужие лыжи
В «Декатлонах» откроются магазины «Кант»
Так французская сеть привлекает горнолыжников
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В других странах у «Декатлона» нет таких форматов сотрудничества с другими игроками
Decathlon
Крупный производитель и продавец спортивных товаров – французский Decathlon откроет в своих российских точках «магазины в магазине» российского ритейлера «Кант», рассказали представители компаний. Первый «Кант» в «Декатлоне», по их словам, откроется в конце ноября в торговом центре «Зеленопарк», в 2018 г. будут открыты еще два и, если эксперимент будет удачным, партнерство будет продолжено.
Сейчас у Decathlon 50 магазинов в России, у «Канта» – 18. «Кант» также крупный дистрибутор спорттоваров в России, основан в 1989 г. Григорием Ариевичем и Даниилом Виноградовым. Помимо розничной и оптовой торговли у «Канта» есть одноименный горнолыжный комплекс в Москве около метро «Нагорная».
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