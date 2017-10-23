Украина назвала условие закупки газа напрямую у «Газпрома»

Вице-премьер Украины считает, что замены «Газпрому» к 2019 году не найти

Комментируя оценки, согласно которым российский газ бывает дешевле, чем закупаемый Украиной в Европе, В. Кистион напомнил, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке» Максим Стулов / Ведомости

Киев назвал условие возврата к прямым закупкам газа у «Газпрома». Об этом рассказал вице-премьер Владимир Кистион в интервью украинской «Экономической правде».

Кистион не стал отрицать, что газ «Газпрома» для Украины сейчас может обходиться дешевле европейского, но закупать его напрямую у российской компании рискованно и безответственно. Однако перевод Европой закупки российского газа на границу с Россией мог бы изменить ситуацию, считает украинский вице-премьер.

«Никогда не говори "никогда" <...> При этом нужно понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Если бы мы перенесли точку учета по транзиту на восточную границу, такой вариант [прямой закупки газа у "Газпрома"] можно было бы рассматривать», – сказал Кистион.

«Мы можем проанализировать предыдущий опыт, когда нас привлекательными условиями привязывали, а потом решали все свои вопросы», – подчеркнул он в контексте отношений с российской компанией. Тем не менее, по оценке вице-премьера, Украина вряд ли найдет полную замену «Газпрому» до 2019 г., когда истекает контракт с «Нафтогазом Украины» на транзит российского газа через территорию страны.

Спор о цене

В январе 2009 г. «Газпром» и «Нафтогаз» договорились о поставках газа на Украину. В 2012–2015 гг. «Нафтогаз» не полностью отбирал законтрактованный объем. В 2014 г. «Газпром» и «Нафтогаз» подали иски друг к другу в Стокгольмский арбитраж, дела позже были объединены. Украина хотела пересмотреть цену 2010 г. Претензии «Нафтогаза» включают возмещение переплаты за газ в $17,9 млрд.

Пока Стокгольмский арбитраж принял промежуточное решение – взыскать с «Нафтогаза» в пользу «Газпрома» более $1,7 млрд, говорил предправления российской компании Алексей Миллер. Украинская сторона считает, что суд отменил требование «бери или плати» (take-or-pay) в контракте сторон и разрешил реэкспорт. Судебное разбирательство продолжается.

«Газпром» считает, что имеет право прекратить транзит через территорию Украины после 2019 г.

«Нафтогаз» не покупает топливо у «Газпрома» с ноября 2015 г. – поставки заменены реэкспортом из восточноевропейских стран – Словакии, Венгрии и Польши. Украина впервые прошла зиму 2015/16 г. без закупок российского газа, причем предправления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев тогда оценивал потери «Газпрома» в $6 млрд.

Однако в этом году «европейский» газ обходится Украине не дешевле газпромовского. По информации Госстата страны, средняя цена импортированного газа летом превышала $210 за 1000 куб. м (в августе – $210,4, в июле – $208,2, в июне – $216,6). Цена российского газа для Европы – около $200 за 1000 куб. м.

Спор о точке учета

О переносе точки учета транзита газа на границу Украины с Россией вместо границы Украины с ЕС еще с 2014 г. говорил экс-премьер Украины Арсений Яценюк. По его словам, в нынешней ситуации газотранспортная система (ГТС) Украины фактически находится в распоряжении и под контролем «Газпрома». Этим летом Коболев заявил, что Украина готова возобновить прямые закупки газа у «Газпрома», но только после того, как компания выполнит требования Стокгольмского арбитража. Но затем «Нафтогаз» в лице коммерческого директора Юрия Витренко не исключил закупку газа у России в критической ситуации.

Президент Украины Петр Порошенко давно ставит задачу перевода закупок Европой российского газа на восточную границу страны. По его словам, Украина должна предоставлять транзитные услуги не России, а Евросоюзу. По мнению «Нафтогаза», обеспечить загрузку украинской ГТС способны европейские компании.