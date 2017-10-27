Дальневосточный завод по сжижению газа «Роснефти» и ExxonMobil подешевел на $4,8 млрд

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В 2016 г. «Сахалин-1» поставил покупателям 2,37 млрд куб. м газа РИА Новости

«Роснефть» и ExxonMobil почти на 25% сократили стоимость строительства завода по сжижению газа «Дальневосточный СПГ», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на отчет правительства о работе российских СРП. Прежде проект оценивался в $20,1 млрд, говорится в документе. Но сумму получилось снизить до $15,3 млрд «за счет текущих работ по оптимизации, изготовления модулей в сокращенные сроки и резервирования средств на непредвиденные расходы соразмерно уровню определенности объемов работ», цитирует документ «Интерфакс». Поставки на «Дальневосточный СПГ» – приоритетный вариант продажи газа, который может добывать «Салахин-1» на островном шельфе, говорится в документе. «Сахалин-1» – проект, который реализуется по соглашению о разделе продукции, его оператор – подконтрольный ExxonMobil (20% – у «Роснефти»).

По данным ЦДУ ТЭК, ранее стоимость строительства «Дальневосточного СПГ» мощностью до 5 млн т в год оценивалась примерно в $12 млрд. Эта сумма включала в себя затраты на расширение газотранспортной системы на о. Сахалин. В конце сентября президент Exxon Neftegaz Стивен Батт сообщил, что консорциум высоко оценивает перспективы спроса на СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а в строительстве собственных мощностей видит возможность эффективно монетизировать запасы газа. Exxon Neftegaz рассматривает возможность строительства завода по сжижению газа рядом с пос. Де-Кастри (расположен на материке, на берегу Японского моря). Предполагаемая мощность «Дальневосточного СПГ» увеличилась почти на 25% до 6,2 млн т, сообщал Батт, но размер инвестиций не уточнял.