Статья опубликована в № 4422 от 05.10.2017 под заголовком: Большая нефть Сахалина
«Газпром нефть» открыла крупное месторождение нефти на Сахалине
Для его освоения она ищет иностранных партнеров
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Столь крупных месторождений открывается немного и открываются они нечасто, констатирует аналитик «Сбербанка»
Юрий Смитюк /ТАСС
Дочерняя структура «Газпром нефти» завершила бурение на поисково-оценочной скважине на Аяшском лицензионном участке на шельфе Охотского моря, говорится в сообщении компании. Геологические запасы месторождения – 255 млн т нефтяного эквивалента. Извлекаемые запасы – 70–80 млн т, рассказал в интервью «России 24» гендиректор компании Александр Дюков. Добыча на полке составит 5–6 млн т в год. Когда может начаться добыча, он не сказал, представитель не ответил на запрос. «Газпром нефть» добыла в прошлом году 47,7 млн т нефти.
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