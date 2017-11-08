В «Газпроме» назвали условие конкурентоспособности американского СПГ

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В течение года среднемесячные цены газа на Henry Hub колебались в диапазоне $2,28-3,30/MBTU Lindsey Janies / Bloomberg

Себестоимость американского газа должна снизиться минимум втрое, чтобы поставки СПГ из США в Европу стали оправданны, уверена гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова. «Не удивляйтесь этой цифре - для того чтобы американский СПГ был конкурентен на европейском рынке, сегодня он должен стоить на площадке Henry Hub около $1/MBTU, а желательно и меньше. При этом мы прекрасно понимаем, что такой низкой цены в Америке не будет», - сказала Бурмистрова в интервью «Интерфаксу».

В течение года среднемесячные цены газа на Henry Hub колебались в диапазоне $2,28-3,30/MBTU. Управление по информации в области энергетики министерства энергетики США (EIA) прогнозирует, что в 2017 г. средняя цена газа на Henry Hub составит около $3,05/MBTU , а в 2018 г. вырастет почти на 8% до $3,29/MBTU.