«Россия» назвала причину задержки рейса с 500 туристами в Мексике

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500 российских туристов высадили из самолета после восьми
часов ожидания
Israel Leal / AP
Авиакомпания «Россия» не имеет задолженности перед аэропортом курортного города Канкун за стоянки воздушных судов или по иным платежам. Об этом заявил представитель «России».
Ранее почетный консул России в мексиканском штате Кинтана-Роо Армина
Вольперт
сообщила «РИА Новостям», что самолет «России» Boeing-747 не был
выпущен аэропортом из-за долгов, а 500 российских туристов после восьми
часов ожидания были высажены из самолета.
«Изначально чартерный рейс FV5882 должен был отправиться самолетом Boeing-747 по расписанию в 18.10 мск 16 января 2017 г. Однако по неожиданному требованию эмиграционного контроля Мексиканских Соединенных Штатов на рейсе авиакомпании «Россия» должны были быть депортированы четыре гражданина Армении. По данной причине аэропорт не давал разрешение на вылет лайнера. Ожидание этих пассажиров продлилось четыре часа, и самолет готов был вылететь после 22.00 16 января», - говорит представитель «России».
После прибытия депортируемых разрешения на взлет не было вплоть до 00.25 часов, после чего, в соответствии с требованиями российского авиационного законодательства, связанными с безопасностью полетов, у экипажа закончилось рабочее время, вылет рейса был перенесен на 17 января, продолжает собеседник. Люди действительно провели на борту восемь часов, так как пограничные службы Мексики еще на два часа растянули высадку пассажиров, говорит собеседник в туриндустрии.
Получить разрешение на вылет авиакомпания сможет лишь после того, как у представителей авиационных властей Мексики начнется рабочий день, то есть не ранее 20.00 мск 17 января, говорит представитель авиакомпании. Таким образом, вылет самолета задержится более чем на сутки.
«Россия» - дочернее предприятие «Аэрофлота», крупнейшая после него авиакомпания страны (в январе-ноябре 2017 г. перевезла 10,5 млн человек). До половины всех перевозок «России» составляют туристические чартеры.
Самые популярные города мира у туристов
Jad Limcaco / Unsplash
Аналитическая компания Euromonitor International опубликовала ежегодный рейтинг «Топ-100 городских направлений», основанный на официальных данных о посещаемости туристами стран и городов. Первое место в списке самых популярных направлений у туристов в 2017 г. занял Гонконг. По данным компании, к 1 сентября его посетили 25,7 млн туристов
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Hanny Naibaho / Unsplash
Второе место занял Бангкок, в котором за восемь месяцев текущего года побывали 23,3 млн человек. При этом, согласно статистике Mastercard, расходы туристов за год составили $14 млрд - на 10,9% больше, чем в прошлом году
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Pixabay
Замыкает тройку самых посещаемых городов Лондон, куда за год приехали 19,8 млн. Популярность города не снижается, несмотря на то что он был и остается дорогим городом для путешественников. Например, в мае Deutsche Bank составил индекс стоимости романтических, но недорогих встреч в 47 городах мира. Провести день вдвоем в Лондоне будет стоить $127,9 - это один из самых высоких показателей
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Pixabay
Аналитики Euromonitor International отмечают не снижающуюся популярность азиатских городов: в первой десятке их шесть, а в топ-100 - 41. Причем рост доли Азии идет не за счет падения интереса к Европе или Америке, а именно за счет роста числа туристов, подчеркивают в отчете. Например, в Сингапур в 2017 г. приехало на 6% больше, чем в 2016-м
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Denis Harsch / Unsplash
На пятом месте по популярности у туристов Дубай (16,6 млн). По данным Mastercard, Дубай – город, где туристы тратят больше всего. Например, в 2016 г. гости потратили в Дубае $28,5 млрд (что на 10% выше показателя 2015 г.). Стабильно много в Дубае тратят русские, утверждают в департаменте туризма и коммерческого маркетинга региона. По числу туристов Россия входит в десятку стран-лидеров, а по тратам - в тройку
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Healthycliff Syndor / Unsplash
Макао за первые месяцы 2017 г. посетили 16,3 млн туристов
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Marie Sophie Tékian / Unsplash
Второй по популярности европейский город - Париж (14,3 млн). Самой большой статьей расходов в Париже (44,8%) остается аренда жилья. Например, Париж – крупнейший рынок в мире для Airbnb. Высокая конкуренция среди арендодателей, которая должна сдерживать цены, компенсируется тем, что компания берет с них налоги по требованию мэрии для передачи в бюджет
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Stig Ottesen / Unsplash
Самый популярный город Америки - Нью-Йорк, который посетили 13,1 млн туристов. Расходы туристов остаются для города одной из важнейших статей дохода - например, в 2016 г. туристы потратили в Нью-Йорке $17 млрд (+1,5% к предыдущему году)
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Denys Nevozhai / Unsplash
В граничащий с Гонконгом Шэньчжэнь за первые восемь месяцев 2017 г. приехали 13 млн туристов
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Dani Oliver / Flickr
Замыкает десятку самых посещаемых городов Куала-Лумпур (12,8 млн)
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Евгений Разумный / Ведомости
Из российских городов в рейтинг вошли Москва и Санкт-Петербург. По данным агентства, за год Москва опустилась с 46-го на 49-е место, ее посетили 4,6 млн гостей. По статистике Ассоциации туроператоров России, в 2016 г. столицу посетили 5 млн иностранцев – 2 млн из стран ближнего зарубежья и 3 млн из стран СНГ. Совокупно иностранные туристы в 2016 г. потратили чуть более $1 млрд, подсчитали аналитики Mastercard
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Санкт-Петербург, который три года подряд получает престижную премию World Travel Awards как одно из самых привлекательных туристических направлений Европы, занял в рейтинге Euromonitor International только 73-е место. К 1 сентября город посетили 2,9 млн туристов