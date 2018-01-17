«Россия» назвала причину задержки рейса с 500 туристами в Мексике

500 российских туристов высадили из самолета после восьми часов ожидания Israel Leal / AP

Авиакомпания «Россия» не имеет задолженности перед аэропортом курортного города Канкун за стоянки воздушных судов или по иным платежам. Об этом заявил представитель «России».

Ранее почетный консул России в мексиканском штате Кинтана-Роо Армина Вольперт сообщила «РИА Новостям», что самолет «России» Boeing-747 не был выпущен аэропортом из-за долгов, а 500 российских туристов после восьми часов ожидания были высажены из самолета.

«Изначально чартерный рейс FV5882 должен был отправиться самолетом Boeing-747 по расписанию в 18.10 мск 16 января 2017 г. Однако по неожиданному требованию эмиграционного контроля Мексиканских Соединенных Штатов на рейсе авиакомпании «Россия» должны были быть депортированы четыре гражданина Армении. По данной причине аэропорт не давал разрешение на вылет лайнера. Ожидание этих пассажиров продлилось четыре часа, и самолет готов был вылететь после 22.00 16 января», - говорит представитель «России».

После прибытия депортируемых разрешения на взлет не было вплоть до 00.25 часов, после чего, в соответствии с требованиями российского авиационного законодательства, связанными с безопасностью полетов, у экипажа закончилось рабочее время, вылет рейса был перенесен на 17 января, продолжает собеседник. Люди действительно провели на борту восемь часов, так как пограничные службы Мексики еще на два часа растянули высадку пассажиров, говорит собеседник в туриндустрии.

Получить разрешение на вылет авиакомпания сможет лишь после того, как у представителей авиационных властей Мексики начнется рабочий день, то есть не ранее 20.00 мск 17 января, говорит представитель авиакомпании. Таким образом, вылет самолета задержится более чем на сутки.

«Россия» - дочернее предприятие «Аэрофлота», крупнейшая после него авиакомпания страны (в январе-ноябре 2017 г. перевезла 10,5 млн человек). До половины всех перевозок «России» составляют туристические чартеры.

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