Emirates сделала крупный заказ на A380

Emirates - главный заказчик Airbus A380 Aaron M. Sprecher / AP

Авиакомпания Emirates заключила контракт стоимостью $16 млрд с Airbus о покупке 20 самолетов A380. Об этом сообщает Associated Press. Сделка предусматривает возможность увеличения заказа еще на 16 самолетов.

Этот заказ означает, что Airbus будет строить A380 как минимум еще 10 лет, говорит коммерческий директор Airbus Джон Лихи. Ранее компания сообщила, что может завершить производство этих самолетов, если не договорится с Emirates или другими авиакомпаниями о новых поставках.

Двухэтажный Airbus А380 - самый вместительный пассажирский авиалайнер в мире. Самолет может совершать перелеты на расстояние до 15 000 км без дозаправки.

Airbus A380 стоит $445,6 млн, однако авиакомпании часто договариваются с производителем о снижении цены, отмечает Associated Press. Emirates - главный заказчик Airbus A380: в парке авиаперевозчика - 101 самолет такой модели. Компания начала закупать A380 девять лет назад.

Пик производства Airbus A380 пришелся на 2014 г. Тогда производитель собрал 30 лайнеров. Однако потом производство пошло на спад. Некоторые авиакомпании, например Air France – KLM и Deutsche Lufthansa, стали сокращать заказы, а Singapore Airlines заявила, что выведет A380 из эксплуатации. Перевозчики отказываются от больших дорогих самолетов, опасаясь, что не смогут заполнить их, отмечает агентство.

В ноябре на авиасалоне в Дубае Emirates в самый последний момент подписала контракт с конкурентом Airbus - компанией Boeing. «Контракт Boeing с авиакомпанией Emirates на поставку самолетов 787 был ударом в лицо для Airbus, и это после того, как Airbus побили на Парижском авиашоу, когда Boeing представил 737 MAX 10. Да, 2017-й – это не год Airbus», – прокомментировал Financial Times этот контракт главный аналитик StrategicAero Саджи Ахмед.

Авиасалон в Дубае