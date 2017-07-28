Airbus сокращает производство A380

Статья опубликована в № 4373 от 28.07.2017 под заголовком: Джабмо-джеты улетают в прошлое

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Перевозчики отказываются от больших дорогих самолетов, опасаясь, что не смогут заполнить их, и переключаются на более экономичные магистральные лайнеры с двумя двигателями Максим Стулов / Ведомости

Airbus заявила, что с 2019 г. будет выпускать только восемь широкофюзеляжных лайнеров A380 в год. Планы производства со следующего года уже были ранее скорректированы до 12 самолетов в год. Пик выпуска Airbus A380, каталожная цена которого составляет $436,9 млн, пришелся на 2014 г.: тогда производитель собрал 30 лайнеров. В 2017 г. планируется выпустить половину от этого количества.