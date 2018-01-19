Крупный европейский цветовод подал в суд на российского партнера из-за тюльпанов
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Голландская Gasa Group Holland B.V. в конце 2017 г. в Арбитражный суд Московской области подала иск к компании «Тепличный комбинат», ранее входившей в группу компаний «Белая дача», следует из информации в картотеке арбитражного суда. Gasa Group требует с «Тепличного комбината» 43,5 млн руб., 17 декабря состоялось первое заседание суда.
«Белая дача» - крупный производитель овощей и салатов, ее основной владелец - Виктор Семенов, министр сельского хозяйства России в 1998-1999 гг. «Тепличный комбинат» называет себя одним из крупнейших производителей цветочной продукции в России.
Gasa Group, по собственным данным, один из лидеров в области поставок цветочной продукции в Европе. Она сотрудничала с «Белой дачей» с 2009 г., рассказал «Ведомостям» представитель Gasa Group: голландцы поставляли «Тепличному комбинату» цветочную продукцию, в том числе луковицы тюльпанов. На Россию, а также Украину, Казахстан, Азербайджан и Молдавию приходится около 10% продаж Gasa Group Holland, уточнил гендиректор Gasa Group Holland Йон Смитс.
Сложности возникли после того, как у российского цветовода сменились владельцы. Изначально 100% «Тепличного комбината» принадлежало супруге Семенова Виктории. В 2015 г. 49% долей получил гендиректор Владимир Панин, согласно выпискам из ЕГРЮЛ. А летом 2016 г. снова случились изменения: 49% от Панина перешли к Семеновой, а Панин из компании уволился.
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